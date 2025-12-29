Comeback: Kanye West überrascht bei Comedy-Show

Kanye West zeigte sich bei „Hollywood Improv“ erstmals nach langer Pause auf der Bühne. Comedian Deon Cole holte den Rapper während der Show zu sich. URL-Slug: kanye-west-buehnenauftritt-comedy

Kanye West war in der jüngeren Vergangenheit eher mit negativen Schlagzeilen und brisanten Kontroversen aufgefallen. Online bekannte er sich etwa dazu, ein Nazi zu sein, und zudem verkaufte er T-Shirts mit eindeutig rechten Symbolen. Bei vielen fiel der Musiker in Ungnade, und zeitweise befand er sich im freien Fall. Nun gab es allerdings einen überraschenden Bühnenauftritt des Musikers – diese waren zuletzt mehr und mehr zur Rarität geworden.

Auftritt bei Comedy-Event

Am vergangenen Freitag, dem 26.12.2025, ließ sich der US-Rapper zusammen mit seiner Ehefrau Bianca Censori und dem Musik-Produzenten John Monopoly bei der Comedy-Veranstaltung „Hollywood Improv“ blicken, die traditionell einen Tag nach Weihnachten stattfindet.

Um eine musikalische Darbietung handelte es sich allerdings nicht. Der 48-Jährige befand sich lediglich im Publikum der Show. Dann rief der Comedian Deon Cole, der während der Show auftrat, den Rapper auf, um auf die Bühne zu kommen. Dieser folgte dem Aufruf, und der Comedian fragte, ob er die Show genossen habe. Kanye West lächelte bloß, und seine Körpersprache warf Fragen auf – er wirkte etwas fehl am Platz auf der Bühne, wie „TMZ“ berichtet.

Fragen über neue Projekte

Deon Cole fackelte auch nicht lange, um mit dem Weltstar Networking zu betreiben. So fragte der Comedian, ob er sich zurzeit an neuen Projekten arbeite und er ihn für ein Zwischenspiel auf seinem kommenden Album bräuchte. Der Show-Host beendete die Konversation im Anschluss, indem er dem Produzenten mitteilte, er liebe seine Musik und nannte ihn eine Legende. Unter Applaus des Publikums endete die durch Kanye Wests Körpersprache unterstrichene, etwas merkwürdige Situation. Augenzeug:innen berichteten jedoch, dass sich der berühmte Gast über die Show des Comedians amüsierte und durchaus lachen musste.

Überraschend warme Reaktion

Überraschend fiel die Reaktion des Publikums aus. Der Musiker wurde mit warmem Applaus auf der Bühne empfangen und verabschiedet. Hinsichtlich seiner zahlreichen Skandale und dem Umstand, dass er aufgrund dessen bei vielen in Ungnade fiel, ist dies durchaus bemerkenswert.