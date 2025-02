Bianca Censori: Keine Strafe wegen Nackt-Look bei den Grammys

Das transparente Outfit sorgte für Aufruhr, zieht aber wohl keine rechtlichen Konsequenzen nach sich.

Grammys 2025: Bianca Censori positionierte sich am Sonntagabend, den 2. Februar, an der Seite ihres Ehemanns Kanye West auf dem roten Teppich der Veranstaltung – und das so gut wie nackt. Mit Konsequenzen muss die 30-Jährige aber anscheinend nicht rechnen.

Erst Pelzmantel, dann durchsichtig

Was genau geschah: Das Promi-Paar bahnte sich seinen Weg über den Teppich der 67. Grammy-Awards. West trat dabei eher leger auf – in schwarzen Hosen, schwarzem T-Shirt und Sonnenbrille. Censori hüllte sich zunächst in einen ebenfalls schwarzen, knöchelumspielenden Pelzmantel. Auf der Mitte des roten Teppichs stellten sich West und Censori dann in Pose – sie erst einmal mit dem Rücken zur Menge. Danach ließ sie ganz langsam den Mantel von ihren Schultern gleiten. Zum Vorschein kam ein vollkommen durchsichtiges Kleid. Der provokante Look und seine Trägerin zogen sofort alle Blicke auf sich. Fotos der beiden wurden via Social Media reichlich geteilt und kommentiert. Auch Censori selbst postete auf Instagram ein Foto von sich in dem viel diskutierten Kleid.

Niemand beschwerte sich

Obwohl im Netz über mögliche Konsequenzen für Censori gemunkelt wurde, gibt es diese wohl gar nicht. Kein Bußgeldbescheid, keine Verbannung von der Verleihung oder Ähnliches. Der Grund: Laut „TMZ“ hatte sich einfach niemand diesbezüglich gemeldet. Zwar waren an dem Grammy-Abend Sicherheitskräfte vor Ort, aber niemand der Veranstaltenden oder Gäst:innen machte irgendwelche formellen Beschwerden über das freizügige Outfit der gebürtigen Australierin laut.

Auch das Los Angeles Police Department (kurz LAPD) äußerte sich gegenüber „TMZ“ zu dem diskutierten Event-Moment. Dabei wurde ebenfalls erklärt, dass niemand von der Award-Show die Polizei kontaktiert habe, um Censoris Auftritt auf diese Weise anzuprangern.

Zu den Grammys selbst blieb das Paar aber wohl nicht mehr. Nach dem roten Teppich setzten sich West und Censori in einen silbernen Wagen und fuhren davon. Während viele im Internet spekulierten, dass die beiden anscheinend nicht eingeladen aufgetaucht waren und deswegen gebeten wurden, wieder zu gehen, begegnete „TMZ“ mit der Info, dass Kanye West sehr wohl ein geladener Gast der Veranstaltung war, aber im Vorhinein schon klargemacht habe, dass er nur dem roten Teppich beiwohnen wollte. Von Censoris Bekleidung wussten die Veranstalter:innen jedoch nichts und wurden davon – wie alle anderen auch – überrascht.