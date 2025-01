Kanye West gegen Adidas: „Hört auf, mich zurückzuhalten“

Der Rapper wirft der Modemarke vor, ihn mit taktischen Mitteln davon abzuhalten, mehr Geld mit Yeezy zu verdienen.

Kanye West teilt in einem Instagram-Post gegen seine ehemaligen Geschäftspartner von Adidas aus. Diese würden mit Absicht das Google-Ranking seiner Website yeezy.com verschlechtern. So würde man beim Googlen des Suchbegriffes „Yeezy“ als erstes auf die Adidas-Seite gelangen. Als nächstes erscheinen als Vorschläge Re-Seller-Websites, aber eben nicht die Adresse von Ye selbst. Er prangert das an.

Trotz „phänomenale Arbeit“ wird Ye seiner Meinung nach zurückgehalten

Erst im Oktober 2024 konnte der Rechtsstreit zwischen West und Adidas durch einen Vergleich beigelegt werden. Die Sportmarke wollte sich vom Rapper, Produzenten und Modeschöpfer trennen (sie hatten zuvor gemeinsam an Yeezy gearbeitet), da Adidas die antisemitischen Aussagen des US-Stars nicht mit dem Unternehmen vereinbar sah. Nun regt sich Ye erneut über die Handhabung der Dinge auf Instagram auf und beteuert „phänomenale Arbeit“ für Adidas gewuppt zu haben, weshalb er sich jetzt umso unfairer behandelt fühle.

„Unsere Partnerschaft ist fertig“

In seinem Statement in den Socials heißt es unter anderem: „Hört auf, eure Moves halten mich zurück. Unsere Partnerschaft ist fertig. Ihr seid eine 60-Millarden-Dollar-Firma, die meine Konten eingefroren hat. Jetzt, wo ich wieder auf den Beinen bin, werde ich nicht dafür stehen.“ Er würde sich „unterdrückt“ fühlen. Doch er wolle jetzt mehr denn je sein eigenes Ding durchziehen: „Die Leute wollten mich glauben lassen, dass ich das nicht alleine schaffen kann. Yeezy ist für die Leute, alles andere stand im Weg.“

Modeschaffende würden ihn in seinen Augen „benutzen“

Ganz konkret wird er in seinem Insta-Beitrag nicht, jedoch hat er auch noch etwas gegen Designer Jerry Lorenzo zu sagen, dem Begründer von Fear of God, der kürzlich mit Adidas einen Deal machte. In seiner Arbeit sehe er eine Nachahmung seiner Fashionshows und würde ihn als „cringe“ und „illoyal“ empfinden.

Kanye Wests Instagram-Rant:

Generell würde sich der Musiker wohl immer wieder „benutzt“ fühlen von der Modewelt, in der viele sich als seine Freunde ausgegeben hätten, nur um daraus einen persönlichen Vorteil zu ziehen.