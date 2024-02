The Stone Roses: Mode-Kollektion mit Manchester United und Adidas

Erste Einblicke in die Fashion-Linie zeigen die Hommage ans Debüt THE STONE ROSES aus dem Jahr 1989.

The Stone Roses und der Fußballclub Manchester United veröffentlichen gemeinsam eine Mode-Kollektion. Die Kleidung soll in Zusammenarbeit mit dem Sporthersteller Adidas entstehen.

„Madchester“ zum Anziehen

Die Fashion-Linie soll eine Hommage an die „Madchester“-Ära der englischen Stadt würdigen, aus der sowohl die Band als auch der Verein kommen. Diese Musikbewegung der späten Achtziger entsprang Manchester und verband die Indie-Szene mit Psychedelia und Electronic Dance Music. Die Rockband The Stone Roses war eine der bekanntesten Vertreter dieser Bewegung.

The Stone Roses: Debütalbum in Zentrum

Was es bisher aus der Zusammenarbeit zu sehen gibt, ist stark an das wie die Band betitelte Debütalbum aus dem Jahr 1989 angelehnt.

So gibt es das abstrakte grüne Artwork, das Gitarrist John Squire in Anlehnung an Jackson Pollock schuf, auf einem Jersey und einer Mütze. Die drei Streifen, für die Adidas bekannt ist, sind rot, weiß und blau – ebenfalls wie auf dem Albumcover. Zusätzlich würdigt ein Schal die Zitronenhälften sowie den Song „This Is The One“. Eine Jacke ist sogar zum Wenden, hat also auf links gedreht ein anderes Muster – in diesem Fall ein schlichtes Schwarz.

Manchester United teilte erste Einblicke in die Kollektion in den Sozialen Medien, auf der Webseite ist noch mehr zu sehen.