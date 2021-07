Kanye West: Gerüchte um geheime Listening-Party und baldigen Albumdrop

Ursprünglich war Kanye Wests zehntes Studioalbum DONDA bereits für Juli 2020 angekündigt. Jetzt könnte das Warten endlich ein Ende haben. Auf Twitter berichten Musiker*innen und Szeneinsider von einer geheimen Listening-Party, die am 18. Juni 2021 in der Wüste bei Las Vegas stattgefunden haben soll.

In der Nähe von Las Vegas hätten ausgewählte Gäste die Möglichkeit gehabt, DONDA noch vor dem baldigen Release zu hören. Auch Musikgrößen wie Usher und Tyler The Creator seien zugegen gewesen. Influencer Justin Laboy berichtet über das neue Album: „Die Produktion ist ihrer Zeit Lichtjahre voraus und seine (Kanyes) Bars klingen, als sei er hungrig, wieder unter Vertrag genommen zu werden.“

Kanye played his new album for me & @KDTrey5 last night in Vegas. Man listen! The production is light years ahead of it’s time, and the bars sound like he’s broke & hungry trying to get signed again. Any artist who plan on dropping soon should just push it back 😤 #Respectfully

— Respectfully Justin (@JustinLaboy) July 18, 2021