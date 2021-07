Kanye West soll behauptet haben, Sternekoch zu sein

Die Besitzerin des Restaurants „Nari“ erklärte via Twitter, dass Kanye West sich als Sternekoch ausgegeben haben soll, um einen Tisch im besagten Etablissement zu bekommen. Dabei sollen einige Köche bei der Entdeckung, dass es sich um den US-Rapper handelte, enttäuscht gewesen sein.

Oftmals ist es schwer, einen Tisch oder überhaupt Eintritt bei angesagten Gastronomien oder Clubs gewährt zu bekommen, doch würde man meinen, dass prominente Rapper wie Kanye West nicht davon betroffen sind. Nun erläuterte die Besitzerin des Restaurant „Nari“ in San Francisco allerdings, dass der 44-Jährige und sein Team sich bei der telefonischen Reservierung als Sternekoch Rene Redzepi ausgegeben haben sollen, um einen Tisch zu erhalten.

The other night somebody dropped @ReneRedzepiNoma’s name for a 6-top on the fly at Nari and in walked Kanye.

Some of my cooks were disappointed 😅

— Pim Techamuanvivit (@chezpim) July 1, 2021