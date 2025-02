Kanye West hat für 20 US-Dollar ein Hakenkreuz-Shirt im Shop

Der Name des Oberteils ist „HH-01“. Etwas anderes gibt es aktuell nicht in seinem Yeezy-Onlineshop zu kaufen.

Kanye West ist derzeit wieder sehr aktiv. Zum einen hat er einen neuen Song namens „Beauty And The Beast“ veröffentlicht und zum anderen ein neues Shoppingangebot in seinem Online-Yeezy-Store – dabei handelt es sich um ein Hakenkreuz-Shirt.

„Ich liebe Hitler“

Als sein X-Account noch am Wochenende vom 8. Februar auffindbar war (jetzt scheint dieser deaktiviert), konnte man dort unter anderem ein Posting von dem Rap- und Fashionmogul mit den Worten „Ich liebe Hitler“ lesen. In einem anderen Beitrag erklärte er, er würde sich jetzt doch „niemals für die jüdischen Kommentare entschuldigen“, die er in der Vergangenheit abfällig gemacht hatte. Auch wenn die Tweets nur noch via Screenshots im Netz zu finden sind, so scheint Kanye West doch seinen Punkt verdeutlichen zu wollen, in dem er nun ein Hakenkreuz-Oberteil in seinem Onlineshop hat.

Mit 20 US-Dollar ist das weiße Shirt mit dem mittig positionierten, großen schwarzen Aufdruck bepreist. Dazu die Bezeichnung „HH-01“, die die Vermutung nahe legt, Ye würde damit auf „Heil Hitler“ anspielen wollen.

Was es mit dem neuen Song auf sich hat

Parallel dazu teilte der Musiker den Track „Beauty And The Beast“. Der Song soll auch auf seinem kommenden Album BULLY enthalten sein – einen Veröffentlichungstermin für die Platte gibt es aber noch nicht.

Mehr zu den Grammys

Der Februar wurde für Ye damit eingeleitet, dass er am 2. des Monats mitsamt Frau Bianca Censori einen Auftritt auf dem Roten Teppich der Grammy-Verleihung hinlegte. In der Mitte des Carpets angekommen, ließ Censori ganz langsam ihren übergeworfenen Mantel von ihren Schultern gleiten. Zum Vorschein kam ein vollkommen durchsichtiges Kleid. Der Look und seine Trägerin zogen sofort alle Blicke auf sich. Fotos der beiden wurden via Social Media reichlich geteilt und kommentiert. Auch Censori selbst postete auf Instagram ein Foto von sich in dem viel diskutierten Kleid.

Zu den Grammys selbst blieb das Paar aber wohl nicht mehr. Nach dem Roten Teppich setzten sich West und Censori in einen silbernen Wagen und fuhren davon. Während viele im Internet spekulierten, dass die beiden anscheinend nicht eingeladen aufgetaucht waren und deswegen gebeten wurden, wieder zu gehen, begegnete „TMZ“ mit der Info, dass Kanye West sehr wohl ein geladener Gast der Veranstaltung war, aber im Vorhinein schon klargemacht habe, dass er nur dem roten Teppich beiwohnen wollte. Von Censoris Bekleidung wussten die Veranstalter:innen jedoch nichts und wurden davon – wie alle anderen auch – überrascht.