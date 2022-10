Kanye West vergleicht seine Lage mit George Floyd: „Jetzt weiß ich, wie es ist, ein Knie im Nacken zu spüren“

Am Freitag (28. Oktober) sprach Kanye West nach einem Basketballspiel seiner Tochter North West mit einigen Paparazzi, entschuldigte sich dafür, die Todesursache von George Floyd hinterfragt zu haben – und rechtfertigte sich gleichzeitig für seine antisemitischen Äußerungen. West hatte sich in den vergangenen Wochen mehrfach feindlich gegenüber Juden geäußert sowie behauptet, George Floyd wäre nicht durch Polizeigewalt, sondern an einer Fentanyl-Überdosis gestorben.

Kanye West entschuldigte sich für seinen Verschwörungstheorien über George Floyd, da er nun wisse „wie es sich anfühlt, ein Knie auf dem Hals zu haben.“ Über das Video, in dem man Floyd sieht, während ein Polizist auf ihm kniet, sagte West: Es bereitet ihm Schmerzen, wenn er es als Schwarzer Mensch anschaut, denn er findet, Amerika ist mehrheitlich rassistisch und die #BlackLivesMatter-Bewegung haben den Menschen Zusammenhalt gegeben. Über die Worte, die er im „Drink Champs“-Podcast über George Floyd äußerte, sagte er: „Als ich das sagte und den Tod von George Floyd infrage stellte, verletzte ich mein Volk, das Schwarze Volk. Ich möchte mich also [dafür] entschuldigen, dass ich sie verletzt habe. Denn Gott hat mir durch das, was Adidas tut, und durch das, was die Medien tun, gezeigt, wie es sich anfühlt, ein Knie auf dem Hals zu haben. Also danke ich dir, Gott, dass du mich gedemütigt hast und mich wissen ließest, wie es sich wirklich anfühlt. Denn wie könnte der reichste Schwarze jemals gedemütigt werden, außer dass er wegen einer einzigen Bemerkung vor aller Augen vom Milliardär zum Millionär gemacht wird?“

Auf die Frage nach seinen antisemitischen Kommentaren antwortete er:„Ich wusste nicht, dass so etwas als antisemitisch betrachtet werden kann, bis ich die Definition von Antisemitismus las.“ Er begann eine Definition vorzulesen, die Antisemitismus als „verlogene, entmenschlichende, dämonisierende oder stereotype Behauptungen über Juden als solche oder die Macht der Juden als Kollektiv […] wie zum Beispiel der Mythos, dass […] Juden, die Medien, die Wirtschaft, die Regierung oder gesellschaftliche Institutionen kontrollieren“ definiert. Ein Paparazzo unterbrach Kanye West und fragte: „Ist das nicht genau das, was du gesagt hast?“ Woraufhin der Rapper antwortete: „Ja, aber das ist eigentlich antisemitisch und das war mir nicht bewusst.“Auf die Frage, ob er seine Worte bereut und zurücknehmen würde, ließt er nur eine Übersicht von jüdischen Führungskräften bei großen Medienfirmen und Zeitschriften vor. In der Vergangenheit habe West das Gefühl gehabt, diese hätten sich gegen ihn zusammengeschlossen.

Danach berichtete er noch über seine Zeit während des Wahlkampfes mit Donald Trump. Damals sei er zu einem jüdischen Arzt gegangen, der ihm Medikamente für eine Störung gegeben habe, „aber, weil ich die Fehldiagnose nicht akzeptierte und die Medikamente nicht genommen habe, kann ich mit euch unvoreingenommen und transparent sprechen.“