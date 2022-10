„Yecosystem“: Kanye West plant eigene Kleinstadt

Kanye West plant anscheinend seit mehreren Jahren eine eigene Stadt zu gründen und soll bereits einige Markenanmeldungen getätigt haben, die solch ein Vorhaben ermöglichen würden. Allem Vernehmen nach sind Namen wie: „Yecosystem“, „Yeezyverse“ , „Yzyverse“ und „Yxyverse“ für die Stadt eingetragen. Der Markenanwalt Josh Gerben erzählte dem amerikanischen ROLLING STONE: „Die Tatsache, dass sie Markenanmeldungen einreichen, deutet darauf hin, dass es mit Sicherheit Gespräche zwischen ihm oder seinem Team und seinen Anwälten gibt. Das ist ein gewisser Hinweis darauf, dass es sich um mehr handelt als nur um etwas, das in den Medien erwähnt wurde. Hinter den Kulissen wird darüber nachgedacht.“

Zwei Quellen von Yeezy – seiner Modefirma – berichteten ROLLING STONE von den Plänen des Rappers. Er strebt anscheinend ein selbst erhaltendes Unternehmen an mit eigenen Häusern, einem Gesundheitssystem und Geschäften, die Lebensmittel der Marke „Yecosystem“ verkaufen. Der erste Campus soll bereits nächsten Monat eröffnet werden und Ye hoffe sogar, solche Kleinkommunen im ganzen Land aufzubauen. Die Markenanmeldungen würden laut Josh Gerber Aspekte wie Kleidung, Verpflegung, Schulen, Inneneinrichtung, Fernsehen/Radio oder auch Wohltätigkeitsorganisationen abdecken.

Exclusive: Two Yeezy sources tell Rolling Stone that Kanye West has a plan for his own small „universe“ that has been in the works for years.https://t.co/H1HSM64lgL

— Rolling Stone (@RollingStone) October 21, 2022