Am Freitag ist Kanye Wests neues Album erschienen. Es heißt nicht, wie spekuliert, TURBO GRAFX 16, sondern schlichtweg YE – und ist nur sieben Tracks und 23 Minuten kurz. Am Donnerstag stellte West YE auf einer Outdoor-Listening-Party in Wyoming vor, wo er auch das Album aufnahm. Seit Freitag ist das Teil auf diversen Streamingdiensten zu hören.

Kanye West: Hört neues Album YE hier im Stream

Kanye Wests siebtes Album THE LIFE OF PABLO erschien 2016.

Auch interessant Kanye West veröffentlicht neue Musik und verharmlost 400 Jahre Sklaverei Über YE sagte West im Gespräch mit Big Boy, dass er zuvor ein komplettes Album wieder verworfen hätte – als Reaktion auf sein TMZ-Interview, das wegen Wests denkwürdiger Antworten um die Welt ging. „I completely re-did the album after TMZ. We just sat there and really honed in on the words because now it’s all headlines, it’s like every bar can be used… you know, there’s even bars we had about that… I took a bar off the album. It was just too sensitive. It was about that topic. And I just let go. ‘I’m gonna just chill right now, let’s just keep making some music.’“

https://www.youtube.com/watch?v=qPpUaeChvuY Video can’t be loaded: Kanye West on His New Album ‚Ye‘ At His Album Listening Party in Wyoming (https://www.youtube.com/watch?v=qPpUaeChvuY)

Für Schlagzeilen sorgte YE – was in der Bibel so viel wie „You“ hieße – nun auch unter anderem deshalb, weil West dafür anscheinend Samples nutzte, ohne sich die Erlaubnis dafür abzuholen. Für seinen Track „I Thought About Killing You“ soll er sich bei „Fr3sh” von Kareem Lotfy bedient haben. Bill Kouligas, Chef des Berliner Labels PAN, erklärte gegenüber Pitchfork: „It’s sadly another case of an artist who capitalizes on culture without any original ideas and because culture trickles up, this means we are all basically working for him. Everything leads to him, he’s the ultimate narcissist.”

Das Artwork, das eine Bergkette zeigt, könnt Ihr übrigens mit einem „Yenerator“ selbst modifizieren.

