Kasabians Serge Pizzorno kündigt Debütalbum ‚THE S.L.P.‘ an

Kasabians Songwriter und Gitarrist, Serge Pizzorno, hat sein erstes Solo-Album angekündigt. THE S.L.P., so der Titel der Platte, erscheint am 30. August. Pünktlich zur Bekanntgabe teilt der Brite mit „Nobody Else“ eine Vorab-Single, die Ihr Euch hier anhören könnt:

Bereits im Mai kündigte Pizzorno sein Solo-Projekt The S.L.P. mit einem Song an. Damals veröffentlichte er „Favourites“, der mit Gast-Vocals der Rapperin Little Simz zu überzeugen wusste.

Serge Pizzorno selbst sagt über seinen Solo-Ausflug: „Moving forward, I’d like to collaborate more and open that door more. The S.L.P. project will become this sort of place I can go and just do whatever. It’s so important to have that.“

Auch die Tracklist zu THE S.L.P. steht bereits fest. Ihr findet sie hier:

Meanwhile… In Genova Lockdown ((trance)) The Wu Soldiers 00018 Meanwhile… At The Welcome Break (featuring slowthai) Nobody Else Favourites (featuring Little Simz) Kvng Fv Youngest Gary Meanwhile… In the Silent Nowhere

Serge Pizzorno wird mit The S.L.P. auch auf Tour gehen und ein Deutschland-Konzert geben. Den Termin findet Ihr hier:

Fr., 13. September – Berlin, Gretchen

Tickets für die Club-Show gibt es ab sofort an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Die aktuelle Platte von Serge Pizzornos Hausband Kasabian, FOR CRYING OUT LOUD, erschien im Mai 2017. ME-Autor Martin Pfnür schrieb, „Auf seinem sechsten Album übt sich das Quartett aus Leicester in Funkyness“, und vergab 3,5 von 6 Sternen.