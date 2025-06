Katja Krasavice: Heftige Vorwürfe gegenüber der Polizei

Diese 9 Rap-Videos sind in die Geschichte eingegangen

Rapperin und Internetstar Katja Krasavice geriet an Christi Himmelfahrt in die Schlagzeilen, nachdem sie bei einer Polizeikontrolle wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss gestoppt wurde. Gegen 3:20 Uhr war sie mit ihrem weißen BMW in Leipzig unterwegs, als die Polizei sie im Schleußiger Weg anhielt.

Zu hohe Geschwindigkeit und zu viel Alkohol

Laut Polizeibericht fiel Krasavice durch hohes Tempo auf, die Beamten mussten ihr mit 100 km/h hinterherfahren, um sie zu stoppen. Bei der Kontrolle ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 0,7 mg/l, was umgerechnet 1,4 Promille Blutalkohol entspricht. Ihr Führerschein wurde vor Ort sichergestellt, und sie befindet sich nun im Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Vermeintlich unangemessenes Verhalten seitens der Polizei

Neben der Polizeikontrolle sorgte eine Sprachnachricht, die Katja Krasavice nach der Kontrolle erhielt, für Aufsehen. In dieser Nachricht behauptet ein vermeintlicher Polizist, er wolle sich mit ihr treffen und kritisiert, dass die Kollegen „übertreiben“. Die Polizei prüft derzeit, wie der Unbekannte an Krasavices Telefonnummer gelangt ist. Es besteht der Verdacht auf einen Datenschutzverstoß, bislang gibt es jedoch keine Hinweise, dass es sich bei dem Anrufer um einen echten Beamten handelt.

Persönliche Entschuldigung an ihre Fans

Katja Krasavice äußerte sich öffentlich zu dem Vorfall und entschuldigte sich bei ihren Fans. In einem kurzen Tik-Tok-Video betonte sie, dass sie so etwas nie wieder tun werde. Sie gab zu, an dem Abend bei einer Freundin gewesen zu sein, ein oder zwei Drinks konsumiert zu haben und anschließend gefahren zu sein – eine Entscheidung, die sie nun bereut.

Die Ermittlungen laufen, während die Künstlerin mit den Konsequenzen ihres Handelns konfrontiert ist.