Katja Krasavice verdient durch OnlyFans „nicht unter sechsstellig“

Die Rapperin und Unternehmerin sprach auf dem OMR-Festival über ihre top Einnahmen mit freizügigem Content auf der Plattform.

Zunächst machte sie Katja Krasavice als YouTuberin einen Namen, dann wurde sie Rapperin. Sie hat zudem ihre eigene Softdrink-Marke „Sugar Mami“ und saß 2023 neben Dieter Bohlen in der Jury von DSDS. Als weitere Einnahme-Quelle dient der 26-Jährigen aber auch die Paid-Content-Plattform OnlyFans. Krasavice hat auf dem OMR-Festival (das „Online Marketing Rockstars“-Festival), in Hamburg erklärt, dass sie dort „im Monat nicht unter sechsstellig“ verdiene. „Ich bin die erfolgreichste Frau in Deutschland auf der Plattform“, sagte die Musikerin, ohne allerdings ihre genauen Abo-Zahlen preiszugeben.

Bei OnlyFans kann jede:r ein Profil erstellen und dieses mit beliebigen Inhalten füllen. Um diese einsehen zu können, müssen User:innen einen bestimmten monatlichen Betrag zahlen. Obwohl man auf OnlyFans Inhalte aller Art finden kann, wird die Plattform hauptsächlich für erotischen Content benutzt. Panel-Moderator Kai Pflaume fragte Katja Krasavice beim OMR außerdem, wo genau der Reiz an OnlyFans liege, woraufhin die Rapperin entgegnete: „Warum soll ich die Fotos umsonst auf Instagram hochladen?“ Sie möchte in der Öffentlichkeit allerdings nicht als „Nacktmodel“ gesehen, sondern als Unternehmerin ernst genommen werden. Dass sie im Internet via OnlyFans freizügigen Content von sich verkaufe, tue ihrem guten Ruf dabei keinen Abbruch, versicherte Krasavice im Gespräch mit Pflaume.

Das Erfolgsrezept von Katja Krasavice beruhe vor allem auf ihrem Selbstbewusstsein, führte sie beim Festival aus: „Was ich poste, was ich mache, ist sehr selbstbestimmt“, sagte sie dazu. „Ich gehe offen mit meiner Sexualität um“, fuhr sie weiter fort. Trotz des ganzen Erfolgs, versuche sie aber stets, bodenständig zu bleiben. Die Künstlerin würde ihr Geld vor allem dafür einsetzen, um Freund:innen und Familie zu unterstützen, denn sie wisse, „wie es ist, wenn man nichts hat“.

Katja Krasavices erste Single „Doggy“ erschien im November 2017. Sie veröffentlichte im Anschluss einige weitere Songs, bis im Januar 2020 schließlich ihr Debüt-Album BOSS BITCH erschien. Seitdem hat sie drei weitere Platten veröffentlicht, darunter das aktuelle PUSSY POWER (2022). Ihre jüngste Single „Frauen“ erschien am 5. Mai 2023.