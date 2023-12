Katja Krasavice: Fan versteigert ihre benutzte Wasserflasche auf Ebay

Aktuell liegt das höchste Gebot bei 82 Euro, bis kurz vorm Jahreswechsel läuft der Verkauf noch.

Eine halb leere PET-Flasche mit einem Rest Wasser auf Ebay zu versteigern, sollte eher keinen großen Gewinn einbringen und sich weniger lohnen. Es sei denn, Katja Krasavice hat bereits daraus getrunken, dann könnte man es mal versuchen. Das dachte sich zumindest eine Person, die aktuell genau das versucht. Die Rapperin selbst stieß kürzlich auf eine kuriose Anzeige, in der jemand eine „Gerolsteiner“-Plastikflasche versteigert, die sie bei einem ihrer Konzerte dabei hatte.

„Ich hatte am Wochenende bei meiner Show einen Schluck aus einer Wasserflasche getrunken. Die wird jetzt auf Ebay versteigert“, schreibt die 27-Jährige in ihrer Instagram-Story und reagiert damit auf eine Person, die das Angebot entdeckt und sie markiert hatte.

Wer denkt, die Annonce könnte nicht skurriler werden, irrt sich. Wer Interesse hat, muss, wie bei der Plattform üblich, ein Gebot abgeben. Der Startpreis wurde hier aber direkt bei absurden 80 Euro angesetzt und ist tatsächlich schon auf 82 Euro angestiegen. Aber was genau erhält die Person am Ende, die bereit ist den höchsten Betrag zu zahlen? Die Artikelbeschreibung lautet wie folgt: „IT’S FROM YOUR BOSS BITCH! Gerolsteiner Wasserflasche von Katja Krasavice angetrunken. Während ihrem Auftritt am 23.12.2023 in der Nachtfabrik „Kessel“ hat sie die Flasche mit ihren prallen Lippen genüsslich getrunken. Die Wassermenge ist genau dieselbe, die sie zurück gelassen hat. Der Artikelzustand ist also neu.“

Der Getränke-Rest der Sängerin steht aktuell noch bis 31. Dezember um 15.15 Uhr zum Verkauf . Das Ebay-Inserat findet ihr hier.