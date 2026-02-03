30.000 Euro Belohnung: Was nach dem Einbruch bei Samra geschah

Fremde drangen in Samras Zuhause ein, verwüsteten die Wohnung. Jetzt sucht der Rapper nach Hinweisen – und zahlt dafür eine hohe Summe.

Nach eigenen Angaben des Rappers Samra ist es Ende Januar 2026 zu einem Einbruch in seine Berliner Wohnung gekommen. Bislang unbekannte Täter:innen sollen in das private Zuhause des Künstlers eingedrungen sein und die Räume stark verwüstet zurückgelassen haben.

Der Rapper, bürgerlich Hussein Akkouche, machte den Vorfall am 30. Januar 2026 erstmals öffentlich, indem er sich in mehreren Instagram-Storys an seine Community wandte und Aufnahmen aus der Wohnung teilte.

Durchwühlte Wohnung und emotionale Reaktion

In den Videos zeigte Samra durchwühlte Schränke, offene Schubladen und auf dem Boden verstreute Kleidung. Dabei betonte er, dass es ihm nicht um mögliche gestohlene Wertgegenstände gehe, sondern um den Eingriff in die Privatsphäre seiner Familie. Besonders der Gedanke, dass fremde Personen in das Zuhause seiner Partnerin und seines Kindes eingedrungen seien, habe ihn wütend und fassungslos gemacht.

Die Polizei bestätigte einen entsprechenden Einsatz in Berlin-Lichterfelde. Zu möglichen Tatverdächtigen wurden bislang keine Angaben gemacht werden. Ein kurzes Video der Nachbar:innen zeigte angeblich die vermeintlichen Einbrecher:innen, zu erkennen ist allerdings kaum etwas.

30.000 Euro Belohnung ausgesetzt

Um Hinweise zu erhalten, die zur Identifizierung der Täter:innen führen könnten, setzte Samra eine Belohnung in Höhe von 30.000 Euro aus. Diese solle, wie er selbst klarstellte, ausschließlich für echte und belastbare Beweise gezahlt werden. In seinen Statements wählte der Rapper deutliche Worte und machte klar, dass er den Vorfall nicht hinnehmen wolle: „Wer mir echte Beweise zu den Tätern liefern kann und weiß, wer dahintersteckt, ich lege 30.000 Euro auf den Tisch.“

Am Montag, den 2. Februar 2026, meldete sich Samra zusätzlich auf YouTube zu Wort. Gemeinsam mit seiner Frau Dunja setzte er sich in einem neunminütigen Video vor die Kamera und schilderte, was passiert war. Ursprünglich sollte es sich bei der Aufnahme um einen positiven Vlog handeln, doch der Einbruch habe alles verändert.

Im Video zeigten beide erneut den Zustand der Wohnung und berichteten, wie schnell der Einbruch offenbar ablief. Zudem äußerte seine Frau, die Polizei habe ihr mitgeteilt, dass vermutlich Profis die Tat begangen hätten. Was konkret alles gestohlen wurde, ist für die Öffentlichkeit nicht klar. In einer Aufnahme sieht man einige geöffnete Uhrenboxen auf dem Boden. Außerdem erwähnte Dunja, dass die Babyschuhe ihres Sohnes entwendet wurden.

Gleichzeitig nutzten sie die Gelegenheit, ihre Zuschauer:innen zu sensibilisieren und gaben Tipps zum besseren Schutz. In der Videobeschreibung bedankten sie sich für die zahlreichen unterstützenden Nachrichten und das große Mitgefühl aus der Community.

Solidarität aus der Musikszene

Unter Samras Instagram-Beiträgen zeigten sich auch viele Kolleg:innen aus der Musikszene solidarisch. Zahlreiche bekannte Künstler:innen sprachen ihm und seiner Familie Mut zu und drückten ihr Mitgefühl aus. Darunter Badmomzjay mit „Gott sieht alles“ und Kolja Goldstein, der hinzufügte: „Du musst in Ausland leben.“

Dass bei Rapper:innen eingebrochen wird, ist kein Einzelfall. Erst im September 2025 hatte PA Sports mit einem Einbruch zu kämpfen und stellte ebenfalls eine beträchtliche Summe in Höhe von 20.000 Euro Belohnung aus. Auch Celo385 wurde 2025 Opfer eines Einbruchs, allerdings stellte der Frankfurter eine Belohnung von „nur“ 5.000 Euro aus.