Katja Krasavice zieht dritte Brust-Vergrößerung durch

„Wenn mein 4. Album auf die 1 geht, mache ich meine Brüste definitiv noch mal größer“ kündigte sie wohl an und machte es wahr.

Katja Krasavice hat sich angeblich zum dritten Mal die Brust vergrößern lassen. Auf Instagram und in einem Interview teilte sie Updates zum Eingriff.

Der Grund: „Weil ich Lust auf größere Brüste hatte“

Sie ist als Influencerin, Rapperin, OnlyFans-Star und „Deutschland sucht den Superstar“-Jurorin bekannt. Nun sorgt die 28-Jährige für Schlagzeilen, weil sie sich die Oberweite operieren lassen hat – und zwar bat sie die Schönheitschirurg:innen darum, sie ein drittes Mal zu vergrößern.

Infos gab sie dazu via Instagram. Zunächst hieß es mitsamt Video in Krankenhausrobe von ihr: „Live aus dem Krankenhaus. Meine Brust-OP geht in ein paar Minuten los.“ Danach gab sie durch, die Operation wohlbehalten überstanden zu haben.

„Bild“ teilte Katja Krasavice außerdem mit: „Vorher hatte ich Doppel-D mit jeweils 400 Kubikzentimeter Implantaten auf beiden Seiten. Jetzt sind es jeweils 800 Kubikzentimeter pro Seite, also doppelt so groß. Was für eine Körbchengröße es ist, weiß ich noch nicht. Aber ich denke, F wird es bestimmt sein.“

Zudem sagte sie „Bild“ gegenüber, dass der Grund für ihren OP-Besuch der war, „weil ich Lust auf größere Brüste hatte und ich meinte damals ja: Wenn mein 4. Album auf die 1 geht, mache ich meine Brüste definitiv noch mal größer“ – was sie nun hat wahr werden lassen.