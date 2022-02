Katja Krasavices Album PUSSY POWER auf Platz 1 der deutschen Album-Charts

ME 03/22

Ein Abschied von Adam Yauch und den Beastie Boys mit bzw. ohne Wein, Doro Pesch am Abspülen gehindert, verarztet und belogen werden von Bob Mould ... Bei Interviews passiert oft soviel mehr als das, was dann davon auf Band beziehungsweise in einen Artikel kommt. Die aktuelle Popwoche KW 6/2022 nutzt Linus Volkmann für eine geführte Tour durch seinen Interviewerlebnispark. Nieder mit Zoom-Talks, es lebe die persönliche Begegnung.

Paula Irmschler in ihrer Popkolumne KW 7/2022 über Corona, Snoop Dogg und die spektakuläre Geschichte der Halbzeitshows beim Super Bowl von 1991 bis 2022.

Im Sturm eroberte auch ihre am selben Tag veröffentlichte Single „Only Fans“ die deutschen Single-Charts. Die Besetzung des Musikvideos war überwiegend prominent gewählt. Dabei sein durften Only-Fans-Star Nicole Dobrikov, YouTuber Ron Bielecki, Influencer Twenty4Tim sowie das Model Micaela Schäfer.

Krasavice ist etwas gelungen, was zuvor noch keine andere deutschsprachige Rapperin geschafft hat: PUSSY POWER ist ihr drittes Album in Folge, dass die Spitze der deutschen Charts erreicht.

Katja Krasavices jüngstes Album PUSSY POWER erschien am 11. Februar. Ein Woche danach stieg auf Platz 1 der Deutschen Album-Charts der GfK Entertainment ein. Seht hier das Video zum Titelsong:

Foto: Getty Images, Tristar Media. All rights reserved.

Katja Krasavice beim Beetique Launch Event von Dagi Bee im Spindler Klatt Berlin am 29. November, 2018 in Berlin, Deutschland.

Warpaint kündigen neues Album RADIATE LIKE THIS und Deutschland-Tour an