Ski Aggu übernimmt die Album-Charts und „Prada“ von Cassö, Raye & D-Block Europe schafft es auf Platz eins der Singles.

Anfang Oktober veröffentlichte Ski Aggu sein Tape „Denk mal drüber nach…“ und schaffte es damit nun auf Platz eins der deutschen Charts. Nach ihm folgt Howard Carpendale mit seinem, nach eigenen Aussagen, letzten Studioalbum LET’S DO IT AGAIN auf Platz zwei. Damit schupst er den vorigen Spitzenreiter DOGGERLAND von Santiano auf die Drei.

Ski Aggu übernimmt die Spitze der Album-Charts

Obwohl sein Debütalbum 2022 WAR FILM GEWESEN im vergangenen Jahr es nicht in die Charts schaffte, ist dies nichts Neues für Ski Aggu. So schaffte es der Deutschrapper bereits mit elf Singles unter die Top 100. Besonders 2023 war erfolgreich für ihn, denn drei der Tracks, „Theater“, „Mietfrei“ und „Friesenjung“, die in diesem Jahr erschienen sind, schafften es sich von allen seinen Singles am höchsten zu platzieren. Letzterer — eine Kollaboration mit Joos und Otto Waalkes — kletterte sogar auf die Eins.

Trotz alledem befindet sich Ski Aggu derzeit nicht auf Platz eins der Single-Charts. Diesen Rang übernehmen Cassö, Raye und D-Block Europe mit ihrem Song „Prada“. Damit verdrängen sie Sira, Bausa und Badchieff mit ihrem Hit „9 bis 9“, der sich bis dato sechs Wochen an der Spitze hielt, auf den vorletzten Platz.

Was genau hinter Ski Aggus neuem Tape „Denk mal drüber nach…“ steckt und inwiefern ihm TikTok bei dem Erfolg seiner Singles weitergeholfen hat, verriet uns der Deutschrapper in einem Interview.