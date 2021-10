NBA YoungBoy holt Drake vom Album-Thron

NBA YoungBoy veröffentlichte am 24. September sein Album SINCERELY, KENTRELL. Hitsdailydouble prognostizierte ihm daraufhin Verkaufszahlen zwischen 135.000 und 155.000 Einheiten, was bedeuten würde, dass der Rapper Drake von dessen Thron schubsen könnte. Nun sind die Daten sicher und es steht fest: Er hat es geschafft.

NBA YoungBoy konnte sich Ende der vergangenen Woche mit 137.775 verkauften Einheiten den ersten Platz der Verkaufsliste und somit auch den ersten Platz der Billboard Top 200 sichern, während Drake mit 134.949 Einheiten knapp hinterherhing.

US album chart update (FINAL; via @HITSDD ): #1 YoungBoy Never Broke Again 138K #2 @Drake 135K #3 @LilNasX 60K #4 @kanyewest 48K #5 @Olivia_Rodrigo 45K #6 @DojaCat 44.5K #7 @MorganWallen 39K #8 @thekidlaroi 35K #9 @billieeilish 31K #10 @ITZYofficial 26K

YoungBoy Never Broke Again’s ‚Sincerely, Kentrell‘ to debut at #1 on the US albums chart with 138K units sold first week. His biggest start ever (via @HITSDD).

