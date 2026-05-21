KATSEYE auf Tour 2026: Nur ein Deutschland-Konzert in der Lanxess Arena

Die KATSEYE-Tour macht am 13. September Halt in der Lanxess Arena in Köln. Ob eine Zusatzshow folgt und ob Manon dabei ist, bleibt vorerst offen.

Mit der Ankündigung ihrer „WILDWORLD TOUR“ haben KATSEYE erstmals eine umfangreiche Arena-Tour bestätigt. Für Deutschland steht nur ein Konzert auf dem Plan: Am 13. September 2026 soll die Gruppe in der Lanxess Arena in Köln auftreten.

Bereits kurz nach dem Verbreiten der Neuigkeit wurde zumindest zwei Zusatzshows angekündigt – weshalb auch für Deutschland die Frage wächst, ob Köln am Ende ebenfalls mehr als einen Termin bekommt.

Laut Tourankündigung umfasst die Tour über 20 Gigs zwischen September und November 2026. Die Showreihe führt die gecastete Girlgroup unter anderem nach Dublin und anschließend über London, Paris und Amsterdam nach Köln. Danach folgen beispielsweise Antwerpen und Kopenhagen.

New York und London bekommen Extra-Dates

Für New York steht inzwischen ein zweites Konzert im Tourplan, genauso wie für London. Branchenbeobachter:innen sehen darin ein frühes Signal für die hohe Nachfrage nach der Tour.

Dass Köln bislang ohne Zusatztermin geblieben ist, muss dabei nichts heißen. Zwischen Amsterdam am 11. September und Antwerpen am 15. September liegt im Kalender noch Luft. Rein organisatorisch wäre ein zweites Deutschlandkonzert also möglich.

Hinzu kommt die Wahl der Location: Die Lanxess Arena gehört zu den größten Hallen des Landes. KATSEYE überspringen damit mittelgroße Hallen und gehen direkt in die Arena-Dimension. Für eine Gruppe, die erst 2024 debütierte, ist das ein großer Schritt.

So kommen Fans an Tickets

Der allgemeine Vorverkauf für die „WILDWORLD TOUR“ startet am Donnerstag, den 21. Mai, um 15:00 Uhr Ortszeit über Ticketmaster. Für Fans, die früher zugreifen wollen, gibt es vorab mehrere Pre-Sales mit unterschiedlichen Zugangswegen.

Den Auftakt hat schon der Weverse-Artist Pre-sale am Mittwoch, den 20. Mai, von 11:00 bis 14:00 Uhr gemacht. Zugang erhielten Inhaber:innen einer kostenpflichtigen Weverse-Mitgliedschaft, die sich bis Sonntag, den 17. Mai, um 14:00 Uhr PT über den offiziellen Pre-sale-Link registriert haben mussten. Ebenfalls am 20. Mai, ab 15:00 Uhr Ortszeit, startete zusätzlich der Pre-sale über katseye.world.

Speziell für Europa und das Vereinigte Königreich gab es am 20. Mai von 15:00 bis 22:00 Uhr einen eigenen Pre-sale. Zugang bekamen Fans, die die neue EP „WILD“ vorbestellten oder sich auf katseye.world registrierten – eine Vorbestellung war hierfür nicht zwingend erforderlich. Wer die EP bereits vorbestellt hatte, erhielt den Zugangscode automatisch zugeschickt.

Kommt Manon mit nach Köln?

Parallel zur Tourankündigung beschäftigt Fans vor allem eine andere Frage: Wird Manon Bannerman überhaupt Teil der Tour sein?

Offiziell befindet sich die Sängerin weiterhin in einer Pause. Laut einem Statement von HYBE und Geffen Records konzentriere sie sich derzeit auf ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden.

Zuletzt hatten mehrere Entwicklungen Spekulationen über ihre Zukunft bei KATSEYE ausgelöst. Besonders diskutiert wurde, dass Manon den Gruppennamen aus ihrer Instagram-Bio entfernte. Darüber berichteten unter anderem „IBTimes UK“ und zahlreiche Fan-Communities auf Reddit.

Hinzu kommt, dass Manon weder im Video zur aktuellen Single „Pinky Up“ noch bei den Coachella-Auftritten der Gruppe zu sehen war. Selbst die Choreografien wurden bereits auf fünf Mitglieder angepasst.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Aussagen der Band geben Fans weiter Rätsel auf

In der „Zane Lowe Show“ äußerten sich die Mitglieder Sophia und Lara erstmals öffentlich zu Manons Abwesenheit. Sophia sagte dort, Manon gehe es gut, man liebe sie sehr und wolle ihr den nötigen Raum geben. Lara bezeichnete sie als „unsere Schwester für immer“.

Für viele Fans klangen die Aussagen beruhigend. Andere interpretierten sie als Vorbereitung auf einen möglichen Abschied. Vor allem in sozialen Netzwerken wird seit Wochen diskutiert, ob HYBE und Geffen einen dauerhaften Ausstieg lediglich noch nicht offiziell bestätigt haben. Belastbare Hinweise dafür gibt es bislang allerdings nicht.

Gegen die Austritts-Theorie spricht wiederum, dass Manon selbst Anfang April erklärte, sie befinde sich weiterhin in „positiven Gesprächen“ mit HYBE und Geffen. Sie schrieb auf Weverse außerdem, sie sei „happy and healthy“.