RIN & „Nostalgia“: Neues Album, Singles und Tour angekündigt

RIN meldet sich nach fast fünf Jahren zurück: Mit drei Singles und neun Hallenkonzerten kündigt der Bietigheimer sein neues Album „Nostalgia“ an. Alle Infos hier.

Fast fünf Jahre nach „Kleinstadt“ meldet sich der Bietigheimer zurück. Mit drei Singles im Gepäck und neun Tourdaten im Kalender macht RIN klar: Es geht wieder los.

Die Ausgangslage

Der bekennende Kuchenliebhaber Renato aka RIN ist seit „Bianco“ (2016) nicht mehr aus den Charts wegzudenken. Mit „Eros“ landete er 2017 auf Platz drei, ging Gold und sahnte die 1LIVE Krone für das beste Album ab. „Dior 2001“ vom Mixtape „Planet Megatron“ (2018) erreichte Platz vier in Deutschland und der Schweiz, ging Platin und ist bis heute seine erfolgreichste Single. „Nimmerland“ (2019) wiederholte das Kunststück — dreimal Platz drei, in Deutschland, Österreich und der Schweiz. „Kleinstadt“ (2021) bezeichnete er selbst als eines seiner wichtigsten Alben. Über 3,8 Millionen verkaufte Tonträger über seine gesamte Diskografie hinweg. Ein mächtiges Erbe, in das sich „Nostalgia“ jetzt einreiht.

Was können wir erwarten?

Mit oddworld — dem Düsseldorfer Produzenten-Duo bestehend aus Alexis Troy und Minhtendo, die unter anderem mit Levin Liam, Souly, reezy, OG Keemo und Haftbefehl gearbeitet haben — stehen zwei altbekannte Komplizen an RINs Seite. Beide produzieren seit „Eros“ für ihn und höchstwahrscheinlich auch beim neuen Album federführend. Den Startschuss für „Nostalgia“ gab im Februar „Bladerunner“ — ein futuristisch inszenierter Beziehungsschmerz. Danach folgte „Exit Through The Gift Shop“, dessen Titel an die gleichnamige Banksy-Doku erinnert. Zuletzt kam „Wach“, diesmal mit reezy an Bord, wieder oddworld am Beat. Alle drei verbindet ein Gefühl von Fokus — weniger Genre-Mischmasch als auf „Kleinstadt“, mehr Linie. Und eben jene Linie klingt, passend zum Albumtitel, ausgesprochen Synthesizer-getrieben.

Zu sehen gibt es das alles live auf neun Hallenkonzerten: November in München, Wien, Hamburg, Berlin und Münster — Dezember in Frankfurt, Zürich, Stuttgart und Düsseldorf. Tickets sind im Vorverkauf. Das Album selbst hat noch kein offizielles Release-Date. Aber die Promo läuft.