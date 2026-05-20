Metallica live in Frankfurt 2026: Tickets, Zeiten, Anfahrt, Support & Setlist

Metallica spielen am 22. & 24. Mai 2026 im Deutsche Bank Park Frankfurt. Alle Infos zu den Gigs hier.

Metallica machen mit ihrer„M72 World Tour“ Halt in Frankfurt – und das gleich doppelt. Am Freitag, den 22. Mai 2026, und Sonntag, den 24. Mai 2026, spielt die US-Metal-Band im Deutsche Bank Park. Beide Termine sind Teil der „No Repeat Weekend“-Tradition der Tour: Zwei aufeinanderfolgende Konzerte mit komplett unterschiedlichen Setlists und Support-Acts. Wer beide Abende erlebt, hört keinen Song zweimal. Hier alle Infos im Überblick.

Tickets

Beide Showtage sind komplett ausverkauft. Auch die VIP- und Hospitality-Tickets sind nicht mehr verfügbar.

Eventuelle Restkontingente und FanSales gibt es ausschließlich über die offiziellen Ticketshops ticketmaster.de und eventim.de. Der Deutsche Bank Park warnt ausdrücklich vor dem Kauf auf Zweitmarkt-Plattformen wie Viagogo, StubHub oder Ticketbande.

Zeiten

Der Einlass öffnet um 16 Uhr an allen fünf Eingängen (E1 bis E5). Das Konzert beginnt laut Veranstalter um 18 Uhr, das Konzertende ist voraussichtlich gegen 23 Uhr.

Wichtig für die Parkplatzplanung: Der Waldparkplatz öffnet bereits um 14:30 Uhr, weitere Parkflächen ab 15 Uhr, die Tiefgarage (nur mit Berechtigungsschein) ab 15:30 Uhr.

Support

Die beiden Konzertabende haben unterschiedliche Vorbands:

22. Mai: Gojira und Knocked Loose

24. Mai: Pantera und Avatar

Venue-Adresse

Das Konzert findet im Deutsche Bank Park statt. Die Adresse lautet: Mörfelder Landstraße 362, 60528 Frankfurt am Main.

Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln

Die Eintrittskarte beinhaltet das RMV-KombiTicket, das zur kostenlosen An- und Abreise berechtigt. Es muss vorher über Ticketmaster oder Eventim aktiviert werden.

Vom Frankfurter Hauptbahnhof fährt die Straßenbahnlinie 21 sowie die Sonderlinie 20 im 3-Minuten-Takt bis zur Haltestelle Stadion. Von dort sind es zehn bis fünfzehn Minuten Fußweg; der nächstgelegene Eingang ist E1.

Mit dem Bus geht es über die Linie 61 oder die Sonderlinie 80, die zwischen Frankfurter Flughafen und Südbahnhof verkehren. Ausstiegshaltestellen: Stadionbad und Osttribüne. Von dort etwa zehn Minuten Fußweg zum Stadion; die nächsten Eingänge sind E1 und E3.

Anreise mit dem Auto

Der Deutsche Bank Park empfiehlt aufgrund begrenzter Kapazitäten ausdrücklich die Anreise mit dem ÖPNV. Wer trotzdem mit dem Auto kommt, sollte rechtzeitig anreisen – am 22. Mai ist parallel der WÄLDCHESTAG, was zusätzliche Staus erwarten lässt.

Parken

Parkplätze rund um das Stadion müssen über das Parkplatz-PreBooking des Deutsche Bank Parks reserviert werden.

Für mobilitätseingeschränkte Personen mit blauem Schwerbehinderten-Parkausweis stehen 34 öffentliche Parkplätze in der Flughafenstraße zur Verfügung.

Setlist

Beide Konzertabende haben durch das „No Repeat Weekend“-Format unterschiedliche Setlists. Eine offizielle Ankündigung gibt es nicht, aber ein Blick auf die ersten Shows der Europa-Tour vermittelt einen guten Eindruck.

Beim Tourauftakt am 9. Mai 2026 in Athen sah die Setlist so aus:

Creeping Death For Whom the Bell Tolls Moth Into Flame King Nothing Lux Æterna The Unforgiven Fuel Kirk and Rob Doodle Fade to Black Wherever I May Roam Nothing Else Matters Sad but True One Seek & Destroy Master of Puppets Enter Sandman

In Bukarest (13. Mai 2026) wurden „Moth Into Flame“ und „King Nothing“ durch „Holier Than Thou“ und „Harvester of Sorrow“ ersetzt.

Zu erwarten sind Klassiker vom „Black Album“ und „Ride The Lightning“ sowie einzelne Tracks vom aktuellen Album „72 Seasons“ (2023).

„Enter Sandman“ und „Master of Puppets“ werden im „No Repeat Weekend“-Format traditionell auf die zwei Abende verteilt – wer beide Songs hören will, muss beide Gigs besuchen.

Altersbeschränkungen

Laut Veranstalter Live Nation gilt: Kein Zutritt für Kinder unter sechs Jahren. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren dürfen nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten und mit schriftlicher Erlaubnis ins Stadion.

Weitere Details zu Stadionordnung, verbotenen Gegenständen und Hospitality finden sich auf der offiziellen Informationsseite des Deutsche Bank Parks.