Katy Perry überrascht mit neuem neuen Song „Bandaids“

Katy Perry

Foto: Getty Images for Katy Perry. Theo Wargo. All rights reserved.
Katy Perry meldet sich mit neuer Musik zurück: „bandaids“ erscheint während „Lifetimes“-Tour

Katy Perry meldet sich mit neuer Musik zurück: Am 7. November 2025 veröffentlichte die US-Sängerin ihre Single „Bandaids“, den ersten neuen Song seit der Deluxe-Version ihres Albums 143. Die Veröffentlichung fällt mitten in ihre laufende Welttour, die sie im Oktober 2025 auch nach Deutschland führte. Auf dem Cover präsentiert sich Perry mit Kratzern im Gesicht – ein starkes Bild, das in Kombination mit Text und Musik Verletzlichkeit und Selbstheilung zugleich symbolisiert.

Zwischen Liebeskummer und Selbstreflexion

In „Bandaids“ singt Perry über das Ende einer Beziehung und die langsame Heilung danach. Zeilen wie „Bleeding out slow, bandaids over a broken heart“ lassen kaum Zweifel an der emotionalen Dimension des Songs. Fans und Medien spekulieren, dass sie darin ihre Trennung von Hollywood-Star Orlando Bloom verarbeitet, mit dem sie rund neun Jahre zusammen war und eine Tochter hat. Offiziell äußerte sich Perry dazu nicht.

Hier geht´s zum Musikvideo von „Bandaids“:

Das Musikvideo liefert reichlich Interpretationsstoff: Ein verlorener Ring im Abfluss und Textzeilen über Abwesenheit und Enttäuschung bestärken die Vermutung, dass persönliche Erfahrungen eingeflossen sind.

Neue Liebe, neuer Sound

Parallel zu den Spekulationen um ihre vergangene Beziehung sorgt Katy Perry auch mit ihrem aktuellen Privatleben zuletzt für Schlagzeilen: Seit dem Spätsommer 2025 wird ihr eine Romanze mit Kanadas Ex-Premier Justin Trudeau nachgesagt. Ob „Bandaids“ auch indirekt eine Botschaft an ihn enthält, bleibt offen – musikalisch zeigt sich Perry jedenfalls in Bestform. Der Song vereint 2010er-Pop-Elemente mit ihrem charakteristischen Power-Gesang und wirkt sowohl melancholisch als auch optimistisch.

„Lifetimes“-Tour bereits riesiger Erfolg

Mit über 115 Milliarden Streams, 70 Millionen verkauften Alben und 143 Millionen verkauften Tracks zählt Katy Perry zu den erfolgreichsten Künstlerinnen der Gegenwart. Aktuell befindet sich die Pop-Ikone auf Welttournee und spielt insgesamt 81 Shows in ganz Amerika, Europa, Asien und Ozeanien. Mit über 1 Million verkauften Tickets ist die Tour bereits ein großer Erfolg. Es ist ihre erste Welttour seit 2018. Ob „Bandaids“ ein Vorbote für weitere neue Musik ist, bleibt momentan noch offen.

Sophie Ehmke schreibt für MUSIKEXPRESS. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

