Katy Perry fordert 5 Millionen US-Dollar Schadensersatz für Villa

Katy Perry fordert 5 Mio. Dollar für Reparaturkosten & Mietausfälle nach Gerichtsstreit um Luxusanwesen in Montecito.

Das Rechtsdrama um die Villa von Katy Perry geht in die nächste Runde. Am 21. November formulierte die Sängerin eine Schadensersatzforderung von fünf Millionen US-Dollar.

Der Streit um das Luxusanwesen in Montecito

Der Rechtsstreit dreht sich um eine Villa in Montecito in der Nähe von Santa Barbara, die die Sängerin im Jahr 2020 gemeinsam mit ihrem damaligen Ehemann Orlando Bloom gekauft hat. Der vorherige Eigentümer ist der Veteran Carl Westcott. Dieser versuchte wenige Tage nach Abschluss des Kaufvertrags 2020, diesen anzufechten. Er behauptete, zum Zeitpunkt des Unterzeichnens nicht in vollem Besitz seiner geistigen Fähigkeiten gewesen zu sein, da er unter Schmerzmitteln stand. Diesem Antrag wurde jedoch nicht stattgegeben und im Mai 2024 wurde das Anwesen Perry gerichtlich alleinig zugesprochen.

Millionenklage wegen Reparaturkosten und Mietausfällen

Seither ruht der gerichtliche Streit aber nicht. In einem Schreiben vom 21. November machte die „Teenage Dream“-Interpretin eine Forderung auf fünf Millionen US-Dollar Schadensersatz geltend. Grund hierfür seien kostspielige Reparaturen, die nach Kaufabschluss notwendig gewesen seien. Auch die entgangenen Mieteinnahmen, die durch den Rechtsstreit um den Immobilienverkauf entstanden seien, sollen durch den geforderten Schadensersatz ausgeglichen werden.

Westcott fordert ausstehenden Kaufpreis

Auf der Gegenseite fordert Westcott ebenfalls Zahlungen in Millionenhöhe von Katy Perry. In Gerichtsakten, die Westcotts Anwalt Anfang November einreichte, wurde angegeben, dass Perry vom Kaufpreis über 15 Millionen US-Dollar bisher nur einen Teil bezahlt haben soll. Es würden noch rund sechs Millionen US-Dollar fehlen, um den vereinbarten Immobilienpreis zu begleichen. Das Anwaltsteam erklärte sich damit einverstanden, die Reparaturkosten gegenzurechnen.

Das Anwesen umfasst insgesamt acht Schlafzimmer, elf Badezimmer, einen Infinity-Pool, eine Küche im Freien und ein Gästehaus mit Meerblick.

Kritik an der Pop-Ikone

Das „Celebrity Net Worth“ schätzt das Vermögen der erfolgreichen Pop-Ikone auf knapp 400 Millionen US-Dollar. Dass Perry trotzdem mit einem 85-jährigen Veteranen mit Behinderung um eine verhältnismäßig geringere Geldsumme für Reparaturen vor Gericht streitet, wird vielfach kritisiert.