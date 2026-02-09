KAYTRANADA live 2026: Tickets für Berlin & München – Vorverkauf ab 13.2.

KAYTRANADA spielt 2026 zwei Deutschland-Konzerte in Berlin und München. Der Grammy-Gewinner bringt seine Europe '26 Tour in die Uber Arena und Olympiahalle.

KAYTRANADA kommt im Rahmen seiner „Europe ’26 Tour“ auch für zwei Gigs nach Deutschland. Der haitianisch-kanadische DJ und Producer wird am 4. Juni 2026 in der Uber Arena Berlin und am 11. Juni 2026 in der Münchner Olympiahalle auftreten. Hier alle Infos im Überblick.

Ticketverkauf startet am 13. Februar

Der Vorverkauf für die beiden Deutschland-Konzerte beginnt gestaffelt: Telekom-Kund:innen erhalten ab Mittwoch, 11. Februar 2026, um 11 Uhr für 48 Stunden Zugang zum Priority-Ticket-Verkauf über magentamusik.de – aber das ist noch nicht alles.

Ein Ticketmaster-Presale folgt am Donnerstag, 12. Februar, um 11 Uhr für 24 Stunden.

Der allgemeine Vorverkauf startet dann am Freitag, 13. Februar 2026, um 11 Uhr über livenation.de, ticketmaster.de und eventim.de – viel Erfolg beim Ticketkaufen!

Von Montreal in die Weltspitze der Dance Music

Louis Kevin Celestin, wie KAYTRANADA mit bürgerlichem Namen heißt, wurde in Haiti geboren und wuchs in Montreal auf. Seinen Durchbruch erzielte er 2013 mit einem inoffiziellen Remix von Janet Jacksons „If“, der viral ging. Sein Debütalbum „99,9%“ aus dem Jahr 2016 brachte ihm einen Polaris Music Prize und den Juno Award für das Electronic Album of the Year ein.

Das zweite Album „BUBBA“ (2019) erreichte Platz 1 der Billboard Electronic Albums und bescherte ihm zwei Grammy Awards: für das beste Dance-Album sowie das beste Dance-Recording mit dem Track „10%“ featuring Kali Uchis.

Die EP „Intimidated“ folgte 2021, deren Titeltrack mit H.E.R. in der Tonight Show bei Jimmy Fallon präsentiert wurde. 2023 veröffentlichte KAYTRANADA zusammen mit Aminé das gemeinsame Album „Kaytraminé“, das von Medien wie Billboard, Pitchfork und Rolling Stone positiv aufgenommen wurde.

Mit „TIMELESS“ veröffentlichte KAYTRANADA 2024 dann ein Album, das seine Position in der zeitgenössischen Dance Music festigte. Plus: Im August 2025 erschien bereits das nächste Album „AIN’T NO DAMN WAY“, bei dem KAYTRANADA nach eigenen Angaben zu seinen Wurzeln als Beatmaker zurückkehrte. Das Werk enthält den Grammy-nominierten Song „SPACE INVADER“ sowie Tracks mit TLC, J Dilla, Latrelle und Tangerine Dream.

Tourdaten von KAYTRANADA in Deutschland 2026