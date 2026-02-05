Rike van Kleef: „Liebe Grüße von den billigen Plätzen“-Tour 2026 – ME präsentiert

Rike van Kleef präsentiert ihr Sachbuch „Billige Plätze“ 2026 live in elf deutschen Städten – MUSIKEXPRESS präsentiert. Hier alle Infos zu Tickets und Terminen.

Rike van Kleef geht 2026 auf Lese-Tour. Unter dem Titel „Liebe Grüße von den billigen Plätzen“ stellt die Kulturarbeiterin, Journalistin und Autorin ihr Debüt-Sachbuch „Billige Plätze – Gender, Macht und Diskriminierung in der Musikbranche“ bundesweit vor.

In elf Städten verbindet sie Lesung, Analyse und persönliche Perspektiven auf Machtstrukturen und Diskriminierung in der Musikbranche. Der Vorverkauf für alle Termine läuft bereits.

Von der Musikindustrie zur gesellschaftspolitischen Analyse

Van Kleef begann ihre Laufbahn in der Musikbranche, arbeitete auf Konzerten und Festivals und sammelte dort prägende Erfahrungen. Als queere Frau in einem stark männlich dominierten Umfeld wurde sie früh mit struktureller Diskriminierung konfrontiert. Diese Erfahrungen beeinflussten maßgeblich ihre journalistische und wissenschaftliche Arbeit.

Sie ist Mitgründerin des Vereins fæmm, der sich für mehr Diversität und Sichtbarkeit im Musik- und Kulturbereich einsetzt. In ihren Texten beschäftigt sie sich mit den Schnittstellen von Kultur, Feminismus und Gesellschaftspolitik – stets mit analytischem Blick und persönlicher Verortung.

Studie zur Geschlechterrepräsentanz auf Festivalbühnen

2022 veröffentlichte Rike van Kleef ihre wissenschaftliche Studie „Wer gibt hier den Ton an. Über die Repräsentanz von Geschlecht auf deutschen Unterhaltungsmusik-Festivalbühnen“. Die Arbeit zählt zu den ersten Untersuchungen dieses Themenkomplexes im deutschsprachigen Raum und wurde für den Gender-Preis der Fachhochschule Potsdam nominiert.

Für ihre journalistische Arbeit erhielt van Kleef 2023 den International Music Journalism Award in der Kategorie Best Work of Music Journalism, Under 30.

„Billige Plätze“: Debüt-Sachbuch über Macht und Ausschlüsse

Am 30. Mai 2025 erschien ihr Debüt-Sachbuch „Billige Plätze. Gender, Macht und Diskriminierung in der Musikbranche“ im Ventil Verlag. Darin analysiert van Kleef strukturelle Ungleichheiten innerhalb der Musikindustrie und verknüpft empirische Erkenntnisse mit eigenen Erfahrungen aus der Branche.

Die Tour 2026 greift zentrale Themen des Buches auf und überführt sie in ein Live-Format, das Raum für Reflexion und Diskussion bietet.

Tourtermine 2026 im Überblick – präsentiert von MUSIKEXPRESS

14.01.2026 – Stuttgart, Merlin

03.03.2026 – Hannover, Warenannahme

04.03.2026 – Bielefeld, nr.z.p

06.03.2026 – Köln, Tsunami

08.03.2026 – München, Milla Café

16.03.2026 – Bremen, Kulturzentrum Schlachthof

20.03.2026 – Potsdam, Lindenpark

23.03.2026 – Dresden, Ostpol

25.03.2026 – Marburg, Café Trauma

26.03.2026 – Kassel, Schlachthof

24.04.2026 – Rostock, Peter-Weiss-Haus

Tickets sind über bricksagency.de erhältlich. Kostenpunkt: Zwischen ca. 12 und 24 Euro. Wobei der Lesestopp in München gänzlich for free ist.