Pet Shop Boys auf „Dreamworld“-Tour 2026 in Deutschland – ME präsentiert

Es wird zwei Open-Air-Konzerte in Mönchengladbach und Berlin im Juli geben – und wir präsentieren die Shows.

Die Pet Shop Boys kehren im Sommer 2026 mit ihrer Tour „Dreamworld – The Greatest Hits Live“ nach Deutschland zurück. Das britische Duo spielt dabei zwei Open-Air-Konzerte – und zwar in Mönchengladbach und Berlin.

Neil Tennant und Chris Lowe zählen seit Jahrzehnten zu den erfolgreichsten Pop-Acts Europas und präsentieren mit der Tournee einen Querschnitt durch ihr umfangreiches Werk. Wir präsentieren die zwei Sommer-Gigs unter freiem Himmel.

Pet Shop Boys live 2026: Die Termine im Überblick

10. Juli 2026 – Mönchengladbach, SparkassenPark

11. Juli 2026 – Berlin, Waldbühne

Tickets

Tickets sind bereits im Vorverkauf erhältlich und kosten je nach Kategorie zwischen etwa 77 und 134 Euro. Weitere Informationen bietet der Veranstalter FK Scorpio.

Die Erfolgsbilanz des Duos

Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen: Die Pet Shop Boys gelten allen Ernstes laut Guinnessbuch der Rekorde als das kommerziell erfolgreichste Duo der britischen Musikgeschichte. Seit ihrem Plattenvertrag bei Parlophone Records 1985 erreichten alle 15 Studioalben die Top 10 der britischen Charts. Insgesamt platzierten sich 44 Singles in den UK-Top-30, vier davon auf Platz eins.

Und wer sich vor ihren Deutschland-Shows noch mal selbst aufheizen möchte: Zu ihren bekanntesten Songs zählen „West End Girls“, „It’s a Sin“, „Always on My Mind“ und „Go West“.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Pop als Bühnenkunst

Live-Auftritte der Pet Shop Boys sind seit jeher mehr als klassische Konzerte. Das Duo entwickelte über die Jahre eine eigenständige Form des Pop-Musiktheaters, in der Musik, Bühnenbild, Kostüm und Choreografie gleichberechtigt zusammenspielen.

Für ihre Shows arbeiteten Tennant und Lowe mit renommierten Kreativen zusammen, darunter der Filmemacher Derek Jarman, die Architektin Zaha Hadid sowie Bühnenbildnerinnen und Regisseurinnen wie Es Devlin und Tom Scutt. Das Ergebnis sind streng durchkomponierte Inszenierungen, die regelmäßig weltweit gefeiert werden.

Von London in die Welt

Zum Wissen-Auffrischen: Gegründet wurden die Pet Shop Boys Anfang der 1980er-Jahre in London. Neil Tennant, zuvor Musikjournalist, und Chris Lowe, ausgebildeter Architekt, verband von Beginn an ein gemeinsames Interesse an elektronischer Musik, Mode und visueller Kunst. Ihr Sound, beeinflusst von Synthpop, Disco und europäischer Clubkultur, entwickelte sich schnell zu einem unverwechselbaren Stil, der Pop-Melodien mit intellektuellem Understatement kombiniert.