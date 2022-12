Kehlani wurde nach Konzert Opfer eines sexuellen Übergriffs

Kehlani sprach am Montag (12. Dezember) in mehreren Instagram-Stories über einen sexuellen Übergriff und dessen emotionale Auswirkungen. Nachdem Kehlani ein Konzert in Manchester spielte, wurde dem Star am Rock und Unterwäsche gezogen, um „an die Genitalien zu kommen.“ Das Konzert in Manchester war das letzte der „Blue Water Road Trip“- Europatour, in deren Rahmen Kehlani auch in Berlin auftrat.

„Ich habe ein Video nach dem anderen gedreht und wieder gelöscht, weil ich nicht will, dass es irgendwo ein Video von mir gibt, das mich so wütend, aufgelöst und weinend zeigt, wie ich bin. Es ist mir egal, wie sexuell du meine Musik, meine Auftritte, meinen Spaß mit meinen Freunden beim Tanzen in Clubs oder MICH findest“, erklärte Kehlani in einem der gelöschten Beiträge.

Danach wurde ausgeführt: „Das gibt keinem von euch das Recht, eine Grenze zu überschreiten, indem ihr eure Hände unter meinen Rock steckt und an meiner Unterwäsche zieht, um MEINE GENITALIEN zu BERÜHREN, während ich nach einem Auftritt durch eine Menschenmenge eskortiert werde.“ (…) „Dieser Scheiß macht mich krank. Als Opfer eines sexuellen Übergriffes bin ich endlos getriggert und fassungslos“.

Kehlani shares a message after a performance in England 😧 pic.twitter.com/yYdJKEk3Ub

Kehlani unterstützt seit Längerem die #MeToo-Bewegung und erklärte 2017 in einem Interview mit Billboard: „Lass dir von einem Trauma nicht die Kraft nehmen. Das kann für Menschen beängstigend sein und zu schrecklichen Dingen führen, aber vergiss nicht, woher du kommst und was du bist. Vergiss nicht deine Kraft, lass dir durch ein Trauma nicht deine Kraft nehmen. Das ist leichter gesagt als getan, aber du schaffst das.“ Kehlani hatte 2016 versucht, sich umzubringen, nachdem Gerüchte des Betrugs am damaligen Freund, Basketballspieler Kyrie Irving, aufkamen. „Gott hab mich aus einem Grund gerettet“, erklärte Kehlani danach. Kehlani definiert sich als non-binär und bittet um den Verzicht von geschlechtsspezifischen Pronomen wie „sie“ oder „ihr“.