Kein neuer Bowie! Tony Visconti faltet Harry Styles zusammen

Harry Styles ist ganz sicher einer der bekanntesten und inzwischen auch bedeutendsten Musiker seiner Generation. Am Sonntag (05. Februar) bekam er den Grammy für das beste Album überreicht (für HARRY’s HOUSE). Eine große Ehre, keine Frage. Doch für Tony Visconti ist das alles eine Nummer zu groß. Der Musikproduzent stört sich daran, dass Harry Styles in zahlreichen Kommentaren mit David Bowie verglichen wird, ihn gar in den Schatten stellen würde.

„Was ist der Unterschied zwischen den Grammys und Las Vegas? Es gibt keinen!“, schrieb der langjährige Wegbegleiter und Produzent David Bowies in einem inzwischen gelöschten Facebook-Post. „Jemand hat mir gerade gesagt, dass Harry Styles der neue Bowie ist. Nach dem, was ich heute Abend gesehen habe, würde ich sagen, dass er nicht mal seine Schuhe putzen dürfte.“

Harry Styles hatte große Grammy-Konkurrenz

Viscontis Abrechnung ist natürlich ziemlich hart, schon allein deshalb, weil Harry Styles eigentlich ziemlich bescheiden auftritt und von sich selbst noch nie gesagt hat, er wäre der neue Bowie. Im Gegenteil: Das ehemalige Mitglied von One Direction hatte bei den Grammys Giganten wie ABBA, Adele, Beyoncé, Coldplay und Kendrick Lamar geschlagen, gab sich aber in seiner Dankesrede sehr demütig.

„In einer Nacht wie dieser gibt es Kategorien wie „best in music“ eigentlich nicht“, sagte er vor einem Millionenpublikum rund um den Globus und vor den vielen berühmten Kollegen. „Ich glaube, niemand von uns sitzt im Studio und trifft Entscheidungen nur danach, was uns dann irgendwann einen dieser Preise beschert.“ Er schloss seine Rede mit den Dankesworten an die Academy: „This is really really kind … this doesn’t happen to people like me very often, and this is so nice, thank you very much.“

Harry Styles war im Laufe seiner Solokarriere bislang neunmal für den Grammy nominiert und bekam die Trophäe bereits dreimal zugestanden. Noch drei weitere Auszeichnungen und er hätte David Bowie eingeholt. Lest hier die komplette Gewinner-Liste der Grammy-Verleihung 2023.