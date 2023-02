Grammy Awards 2023: Aaron Carter nicht bei Verstorbenen-Andacht erwähnt

Der „In Memoriam“-Teil der 65. Grammy-Awards ehrte am Sonntag, den 5. Februar, Musiker*innen, die die Musikwelt prägten und sie im Jahr 2022 verließen. Unter anderem wurde David Crosby, Andy Fletcher, Lisa Marie Presley und Olivia Newton-John Tribut gezollt. Christine McVie wurde mit einem Cover ihres Fleetwood-Mac-Hits „Songbird“ gedacht. In der Aufzählung fehlte jedoch Aaron Carter, obwohl der Musiker im offiziellen Programm der Grammys namentlich erwähnt wurde.

Fans regten sich deshalb auf Twitter auf und prangerten die Recording Academy an. Eine Nutzerin schrieb: „Wie kann man Aaron Carter aus der Gedenkrede herauslassen? Er hat Millionen von Alben verkauft, sein Leben bestand aus Musik. Ich bin fassungslos und traurig, dass ihr ihn nicht erwähnt habt.“ Andere Twitternutzende posteten Bilder in seinen Ehren.

since @RecordingAcad didn’t, i will:

in memoriam of aaron carter – you deserved more. more recognition, love & time. thank you for the music that got me through my childhood, shaped me as a person & why i wanted to work in music. i forever love you. #aaroncarter #GRAMMYs 🕊️ pic.twitter.com/JOt45YujMG

— calentine’s day 💌🌹🍫 (@caliiinoel) February 6, 2023