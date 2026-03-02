Kelly Osbourne über Bodyshaming nach den BRIT Awards

Kelly Osbourne reagiert auf Kommentare nach den BRIT Awards: Trauer um Ozzy Osbourne sei der Grund ihrer Gewichtsabnahme – jetzt spricht sie Klartext.

Am Samstag, dem 28. Februar, fanden die BRIT Awards in Manchester statt. Neben vielen anderen Künstler:innen erhielt Ozzy Osbourne posthum den Lifetime-Achievement-Award. Den Preis nahmen für ihn seine Frau Sharon Osbourne und seine Tochter Kelly Osbourne entgegen und hielten dabei eine bewegende Rede über ihn.

Reaktionen auf Social Media

Kelly Osbournes Auftreten sorgte dabei für Besorgnis, aber auch viel Gossip in den sozialen Medien – und das nicht wegen ihrer Rede, sondern wegen ihres sehr schlanken Aussehens, insbesondere aufgrund schmalerer Wangen und markanterer Konturen. Leute in den Socials beschrieben sie als „eingefallen“ und „zerbrechlich“ und forderten sie auf, sich Hilfe zu holen.

Kelly Osbourne wehrt sich

Am Sonntag, dem 1. März, wehrte sie sich gegen diese Vorwürfe. „Es ist besonders grausam, jemanden zu verletzen, der offensichtlich etwas durchmacht. Mich zu treten, wenn ich am Boden liege, meinen Schmerz anzuzweifeln, meine Probleme als Klatsch zu verbreiten und mir den Rücken zuzukehren, wenn ich Unterstützung und Liebe am meisten brauche – all das zeugt nicht von Stärke, sondern offenbart nur einen tiefen Mangel an Mitgefühl“, schrieb sie in einer Instagram-Story.

Sie verdeutlichte, dass der Tod ihres Vaters der Grund für ihre rapide Gewichtsabnahme war. „Ich durchlebe gerade die schwerste Zeit meines Lebens. Ich sollte mich nicht einmal verteidigen müssen. Aber ich werde nicht tatenlos zusehen, wie ich auf diese Weise entmenschlicht werde.“

Ozzy Osbourne war im Juli 2025 im Alter von 76 Jahren gestorben. Kelly hatte sich damals bereits geäußert und schrieb, dass sie nach dem Tod ihres Vaters erstmal eine Weile nicht okay sein würde.

Nicht das erste Mal

Schon im Dezember 2025 teilte sie ein Video, in dem sie sich gegenüber ihren Follower:innen rechtfertigen musste. Das Statement-Video, das inzwischen gelöscht wurde, richtete sich gegen Gerüchte, sie würde das Abnehm-Medikament Ozempic missbrauchen. Dort wandte sie sich bereits gegen ihre Hater und erklärte: „Mein Vater ist gerade gestorben, und ich tue mein Bestes, und das Einzige, wofür es sich gerade zu leben lohnt, ist meine Familie.“ Auch ihre Mutter Sharon Osbourne hatte in Interviews ihre Tochter verteidigt und gesagt, dass diese nach dem Tod ihres Vaters Probleme hatte, zu essen.

Kelly Osbourne hatte schon länger über ihren Umgang mit Gewichtsthemen gesprochen, nachdem sie 2018 eine Magenverkleinerung hatte. Sie betonte nochmals, dass nur ihre Mutter Ozempic zum Abnehmen genutzt hatte und sie selbst zuvor mit Sport und gesunder Ernährung abgenommen hatte.