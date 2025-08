Nach Tode Ozzys: Kelly Osbourne meldet sich zu Wort

Rock And Roll Hall Of Fame: Cher, Ozzy Osbourne und mehr kommen dazu

Noch vor einem Monat ehrte Kelly Osbourne ihren Vater in einem Post zum Vatertag, nun hält sie eine Hommage an die Rocklegende.

Noch vor einem Monat ehrte Kelly Osbourne ihren Vater in einem Post zum Vatertag, nun teilte sie private Bilder der Trauerfeier ihres Vaters Ozzy Osbourne. Vor wenigen Wochen verkündete die Familie in einem gemeinsamen Statement den Tod des 76-jährigen Black Sabbath-Frontmanns: „Mit einer Trauer, die mit Worten nicht zu beschreiben ist, müssen wir mitteilen, dass unser geliebter Ozzy Osbourne heute Morgen verstorben ist. Er war bei seiner Familie und von Liebe umgeben. Wir bitten alle, die Privatsphäre unserer Familie in dieser Zeit zu respektieren.“

Einblick der privaten Trauerfeier

Fans weltweit trauern um die Rocklegende, am 30. Juli fand zugunsten des „Heldens der Arbeiterklasse“ ein öffentlicher Trauerzug durch seine Heimatstadt Birmingham statt. Die tatsächliche Trauerfeier auf dem Anwesen von Ozzy und Sharon Osbourne in Buckinghamshire war privat. Im Kreis engster Familienangehöriger und Freunde, darunter etwa Marilyn Manson oder Elton John, wurde Abschied von der Rocklegende genommen.

Vergangenen Freitag (1. August) teilte Kelly, die Zweitjüngste von drei Kindern, einen kurzen Einblick in die private Bestattungszeremonie ihres Vaters. Das Bild in ihrer Instagram-Story zeigte eine prächtige Anordnung aus violetten Blumen, die zum Schriftzug „Ozzy F—ing Osbourne“ arrangiert waren — ganz im Stil des exzentrischen Sängers. Der Schriftzug war umgeben von Hügeln und Bäumen und befand sich neben einem ruhigen Teich. In einem zweiten Post teilte die ehemalige „Fashion Police“-Moderatorin einen Videoauszug der MTV-Serie „The Osbournes“ (2002-2005), in dem Ozzy gemeinsam mit seiner Frau Sharon im Bett liegt, und Worte spricht, die für die Familienangehörige, Freunde und Fans von aktuellster Bedeutung sein müssen: „Hör zu, du musst dir nur Gedanken darüber machen, wie du den heutigen Tag überstehst. Das ist alles, worüber du dir Gedanken machen musst.“

Vater und Tochter: Emotionaler Abschied

Bereits kurz nach dem Tod ihres Vaters veröffentlichte Kelly Osbourne am 24. Juli einen emotionalen Tribut in ihrer Instagram-Story: „Ich bin unglücklich, ich bin so traurig. Ich habe meinen besten Freund verloren“, schrieb sie. Ihre Worte spiegelten den Text aus Black Sabbaths Ballade „Changes“ wider, die sie und Ozzy Osbourne 2003 als Duett veröffentlichten und für Vater und Tochter jeweils die erste Nummer Eins in England war. Der Rockstar hinterlässt neben seiner Frau Sharon und seinen drei Kindern Aimeé, Kelly und Jack, auch fünf Enkelkinder, sowie ein Erbe, das laut Marilyn Manson Instagram Beitrag am 30. Juli „ewig weiterlebe“.