Noel Gallagher: Warum dieser Brit Award mehr ist als nur eine Trophäe

Am 28. Februar 2026 ist es so weit. Noel Gallagher muss entscheiden: Erscheinen oder fernbleiben? Ein Hinweis deutet darauf hin, dass er bereits weiß.

Noel Gallagher wird bei den Brit Awards 2026 für seine lyrischen Fähigkeiten geehrt. Bringt ihn die Auszeichnung als „Songwriter Of The Year“ nach seiner langjährigen Abstinenz der Show zurück auf die Bühne für eine Dankesrede?

Comeback-Tour sorgt für besondere Ehrung

Die Brit Awards 2026 werden am 28. Februar verliehen, doch Noel Gallagher steht bereits im Vorfeld als Preisträger fest, wie die Veranstalter:innen des bedeutendsten Musik-Events in UK am Mittwoch, den 4. Februar, bekannt gaben. Der 58-Jährige soll in diesem Jahr die Trophäe für „Songwriter Of The Year“ mit nach Hause nehmen. Anlass dafür ist laut der Jury kein neues Material des Songschreibers, sondern die „Oasis Live ’25 Tour“.

Die Welttournee brachte die Gallagher-Brüder nach ihrem Bühnen-Comeback 2025 an 41 Orte und war „ein bedeutendes kulturelles Ereignis“, das die Musik erneut in den Fokus der „Streamingplattformen und der britischen Charts“ rückte. Stayce Tang, Vorsitzende des diesjährigen Komitees, begründet die Entscheidung wie folgt: „Mit der Auszeichnung als Songwriter des Jahres werden Noels bemerkenswertes Gesamtwerk und seine kreative Kraft gewürdigt, die weiterhin Künstler und Fans auf der ganzen Welt verbindet und inspiriert“ – und das bereits seit 30 Jahren.

Ob der 58-Jährige den prestigeträchtigen Award jedoch persönlich entgegennehmen wird, bleibt bisher fraglich. Der Künstler stand mit der Veranstaltung in der Vergangenheit auf Kriegsfuß, 2013 nahm er das bisher letzte Mal teil.

Kein Fan der Brit Awards, Versöhnung möglich?

Vor 13 Jahren rechnete der Brite öffentlich mit der Preisverleihung ab. Damals bezeichnete er die Veranstaltung gegenüber „The Sun“ als „belanglos“ und beklagte, dass die Show ihren „Rock’n’Roll-Charakter“ verloren habe. Zu der Feststellung kam er angeblich, als er den Muse-Schlagzeuger Dominic Howard beim Rauchen einer E-Zigarette auf dem Balkon über ihm beobachtete.

Dieser Vorfall bewegte Gallagher eigenen Angaben zufolge dazu, der Show unter einer Bedingung abzuschwören: „Das wird das letzte Mal sein, dass ich zu dieser Show gehe – es sei denn, ich bekomme einen Award für ‚Der einzige Mensch in England, der noch eigene Songs schreibt, und richtig, es gibt nur einen Nominierten‘.“

Ob er sein Versprechen einhalten wird, nachdem seiner Forderung nach gut einem Jahrzehnt nachgegangen wurde, bleibt zunächst unklar. Was dafür sprechen könnte, ist, dass er die Ankündigung der Brits auf seinen Social-Media-Kanälen postete – ist das das moderne Äquivalent zum Hissen der weißen Fahne?

Hier die Ankündigung auf Noel Gallaghers Socials anschauen:

Außerdem findet die Verleihung 2026 erstmals in seiner Heimatstadt Manchester statt. Vielleicht spielt die vergleichsweise kurze Anfahrtszeit zur Co-op Live Arena bei seiner Entscheidung eine Rolle … Eine offizielle Zusage des Künstlers steht derzeit jedoch noch aus.