Tribut für Ozzy Osbourne: BRIT Awards 2026 ehren eine Legende

Robbie Williams singt „No More Tears“ – bei den BRIT Awards 2026 wird Ozzy Osbourne posthum geehrt. Jetzt alle Highlights der Verleihung entdecken.

Am Samstag, den 28. Februar, finden die BRIT Awards statt. Ozzy Osbourne wird dort posthum mit dem Lifetime Achievement Award geehrt.

Tribut-Performance für Ozzy Osbourne

Für die Metal-Rock-Legende Ozzy Osbourne ist eine Tribut-Performance angekündigt worden. Der britische Musiker Robbie Williams wird in der Awardshow „No More Tears“ singen, den Titeltrack von Osbournes Solo-Album aus 1991. Ehemalige Bandmitglieder, die im Laufe der Jahre Teil von Osbornes Band waren – darunter Adam Wakeman, Robert Trujillo, Tommy Clufetos und Zakk Wylde – werden ebenfalls Teil der Ehrung sein.

Osbourne war im Juli 2025 im Alter von 76 Jahren verstorben. Bereits bei der Grammy-Verleihung 2026 hatte es ein Tribut für den Sänger gegeben.

Posthume Ehrung einer Rock-Legende

„Ozzy Osbourne war eine gewaltige Kraft in der modernen Musik. Mit seiner unverkennbaren Stimme und einzigartigen Präsenz hat er Klang und Geist des Rock neu definiert und Generationen von Künstler:innen inspiriert“, erklärte Stacey Tang, die Vorsitzende des BRIT Award-Komitees und Co-Vorsitzende von RCA Records.

Osbourne wurde zweimal in die Rock And Roll Hall of Fame aufgenommen – einmal mit Black Sabbath und einmal als Solo-Artist. Außerdem erhielt er im Laufe seiner Karriere fünf Grammys. Nun wird ihm posthum der „Lifetime Achievement Award“ verliehen. Den Abschluss der Verleihung bildet das Tribut-Programm, das seine Frau Sharon Osbourne kuratiert hat. Bereits im Jahr 2008 hatte der britische Rock-Musiker gemeinsam mit Sharon und seinen Kindern die BRIT Awards moderiert.

Weitere Highlights und Preisverleihung

Neben der Ehrung Osbournes sind weitere prominente Auftritte angekündigt. Harry Styles wird seinen ersten Live-Auftritt seit 2023 absolvieren. Grammy-Gewinnerin Olivia Dean, ausgezeichnet als Newcomer of the Year, steht ebenfalls auf der Bühne und ist zudem für mehrere Preise nominiert. Die spanische Sängerin Rosalía gibt ihr BRIT-Debüt, und Wolf Alice werden einen Song aus ihrem aktuellen Album THE CLEARING performen.

Die BRIT Awards finden dieses Jahr nicht wie gewohnt in London, sondern in Manchester statt. Einige Auszeichnungen wurden bereits im Vorfeld vergeben: Mark Ronson, PinkPantheress, Noel Gallagher und Jacob Alon haben ihre Preise bereits erhalten. Alle weiteren Awards werden am Samstag, den 28.02.2026, vergeben.