Snoop Dogg veröffentlicht Single „Outta Da Blue“ ft. Dr. Dre & Alus

Der US-Rapper gibt nach „Gorgeous“ einen weiteren Vorgeschmack auf seine neue Platte MISSIONARY.

Bereits Anfang November veröffentlichte Snoop Dogg die erste Single-Auskopplung „Gorgeous“ mit R&B-Sängerin Jhené Aiko und zeigte damit, was musikalisch von dem gemeinsamen Album mit Dr. Dre zu erwarten ist. Nun erschien mit „Outta Da Blue“ ein weiterer Track der LP, auf dem Dre nicht nur als Produzent agierte, sondern auch einige Rap-Zeilen beisteuerte.

Snoop Dogg & Dr. Dre machen Ansage

Auf einem Sample von M.I.A.s Hit „Paper Planes“ aus dem Jahr 2008 rappt das Hip-Hop-Duo über ihre Erfolge und ihren Status. Snoop Dogg erklärt, inwiefern sich seine Mentalität von anderen unterscheidet. Schließlich würden manche nur „bellen“, während seine Homies und er nur „beißen“ würden. Dr. Dre ergänzt die Strophe mit: „Du spielst mit deinem Leben? Scheiß drauf, lass die Würfel rollen.“ Neben den beiden Ikonen sind auch Vocals der Sängerin Alus zu hören, die das Sample gesanglich aufgreift: „All I wanna do is bla-bla-bla-bla-blow/And then, and then, just take your money“. Neben Dre produzierten auch Demi Kointz, BoogzDaBeast und FNZ den Track.

Was wir über MISSIONARY wissen

Neben Alus und Jhené Aiko werden auf MISSIONARY weitere Gastbeiträge von unter anderem Eminem, 50 Cent, Sting und Jelly Roll vertreten sein. Auch wenn Dr. Dre und Snoop Dogg bereits mehrfach in der Vergangenheit für Songs wie „Gin and Juice“, „Nuthin’ but a ‘G‘ Thang“ und „Still D.R.E.“ zusammengearbeitet haben, repräsentiert MISSIONARY erst ihr zweites gemeinsames Album und ist der Nachfolger von DOGGYSTYLE aus dem Jahr 1993. Dementsprechend ist der aktuelle Albumtitel auch eine Anspielung auf das vorherige Werk.

Bereits die ersten veröffentlichten Informationen zur neuen Platte machen deutlich, dass die beiden den Old-School-HipHop wieder aufleben lassen und zugleich alles mit einem Fünkchen Humor betrachten, wofür Snoop Dogg auch bekannt ist. Ein Beweis dafür ist der bereits veröffentlichte Album-Teaser, in dem zwei Mormonen an eine Haustür klopfen und plötzlich einer nur in Dessous bekleideten Frau gegenüberstehen. Diese beschwert sich mit den Worten: „In deiner Anzeige stand, dass du dich der Missionarsarbeit verschrieben hast.“

MISSIONARY wird insgesamt 15 Songs beinhalten. Hier die vollständige Trackliste: