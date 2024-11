Snoop Dogg & Dr. Dre veröffentlichen Trackliste, Cover und neuen Song

Nach langem Spekulieren lüften die beiden HipHop-Ikonen das Geheimnis.

Nun ist es wohl soweit: Seit Monaten kündigen Snoop Dogg und Dr. Dre ihre neue gemeinsame Platte MISSIONARY an und gaben in diversen Interviews Hinweise auf potenzielle Gastbeiträge, jetzt folgen die ersten konkreten Details zum Werk. Und damit nicht genug, denn Snoop Dogg veröffentlichte mit „Gorgeous“ featuring R&B-Sängerin Jhené Aiko den ersten musikalischen Vorgeschmack auf das Album.

Snoop Dogg & Dr. Dre: „Don’t this shit look gorgeous?“

Snoop Dogg fühlt sich in seiner neuen Single „Gorgeous“, und liefert dabei seinen typischen Westcoast-Flow, der von dem sanften Gesang von Jhené Aiko begleitet wird. Inhaltlich zelebriert das Duo sich selbst und die sexuelle Anspannung zu einer anderen Person. Produziert wurde das Ganze natürlich von Dr. Dre und darüber hinaus von Blu2th, Preach Bal4 und FredWreck. Das Stück wurde samt Lyric-Video veröffentlicht, in dem unter anderem eine silberne Dobermann-Statue und ein Restaurant zu sehen sind.

Hier in „Gorgeous“ reinhören:

„Gorgeous“ ist die erste Veröffentlichung aus dem gemeinsamen Album der HipHop-Ikonen, das MISSIONARY heißen wird. Dieses ist die erste Zusammenarbeit von Snoop Dogg und Dr. Dre seit ihrem Debüt DOGGYSTYLE aus dem Jahr 1993. Die LP beinhaltete Klassiker wie „Nuthin’ but a G’ Thang“, „Gin and Juice“ und „Still D.R.E.“. Umso gespannter waren Rap-Fans auf die potenziellen Hits, die mit der neuen Platte folgen könnten. Nun erschien die Trackliste mit insgesamt 15 Songs, inklusive der Erwähnumg von Gastbeiträgen. 50 Cent, Eminem und sogar Sting haben mitgewirkt.

Hier die vollständige Trackliste:

Fore Play (feat. BJ The Chicago Kid) Shangri-La Outta Da Blue (feat. Dr. Dre and Alus) Hard Knocks Gorgeous (feat. Jhené Aiko) Last Dance With Mary Jane (feat. Tom Petty and Jelly Roll) Pressure (feat. Dr. Dre and K.A.A.N.) Another Part Of Me (feat. Sting) Skyscrapers (feat. Method Man and Smitty) Fire (feat. Cocoa Sarai) Gunz N Smoke (feat. 50 Cent and Eminem) Sticcy Situation (feat. K.A.A.N. and Cocoa Sarai) Now Or Never (feat. Dr. Dre and BJ the Chicago Kid) Gangsta Pose (feat. Dem Jointz, Stalone and Fat Money) The Negotiator

Das Artwork von MISSIONARY unterscheidet sich allerdings von seinem Vorgänger DOGGYSTYLE. Hier sind keine Hunde im Comic-Stil zu sehen, sondern ein schwarzes Kondom, auf dem „Hörgenuss“ versprochen wird. MISSIONARY erscheint am 13. Dezember 2024.

Dr. Dre rappt doch!

Eigentlich erklärte Dr. Dre bereits gegenüber „Entertaiment Tonight“, diesmal nicht rappend auf MISSONARY zu hören zu sein, doch die Trackliste lässt vermuten, dass der Produzent seine Meinung wohl doch geändert habe könnte. So wird der 59-Jährige bei Tracks wie „Outta Da Blue“, „Now Or Never“ und „Pressure“ als eines der Features aufgeführt.

Außerdem sprach er mit dem Nachrichtensender ebenfalls über den Unterschied zwischen DOGGYSTYLE und seinem Nachfolger: „Dieses Album wird eine andere Reife in seinen Texten und in meiner Musik zeigen. Ich habe das Gefühl, dass dies mit die beste Musik ist, die ich in meiner Karriere gemacht habe.“ Da MISSIONARY das 30-jährige Jubiläum ihres gemeinsamen Debütalbums zelebrieren soll, wurde bei dem Albumtitel darauf geachtet, den Stil beizubehalten, erklärte Snoop Dogg in dem Podcast „Know Mercy“ von Stephen A. Smith.