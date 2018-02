Kendrick Lamars „Kung Fu Kenny x Nike Cortez“-Sneaker wurden geleakt

Kendrick Lamar ist seit vergangenem Sommer als Markenbotschafter für Nike zuständig und scheint seine Aufgabe sehr ernst zu nehmen. Nachdem im Januar mit dem „Cortez Kenny I“ der erste Sneaker der Zusammenarbeit in den Handel ging, wurde nun ein zweites exklusives Kenny-Design des Laufschuhs geleakt.

Wie bereits beim ersten Schuh, setzen Kendrick Lamar und Nike auch beim zweiten gemeinsamen Cortez auf die Farben Rot/Weiß/Schwarz – die Hauptkomponenten des Corporate Designs der aktuellen Platte und Tour des Rappers.

Wieder einmal beweist K-Dot Detailverliebtheit, trägt der Sneaker doch auf seinem Außenspann die chinesische Übersetzung des Wortes „Damn“, das titelgebend für sein aktuelles Erfolgsalbum ist. Darüber hinaus ziert die Schuhzunge ein schwarzes Band, auf dem der Spruch „Don’t Trip“ geschrieben steht.

Gerüchten zufolge soll der Schuh seine offizielle Premiere beim NBA All Star Game feiern, das in der Nacht von Sonntag auf Montag in Kendrick Lamars Heimatstadt Los Angeles stattfindet. Danach soll der Cortez zeitnah in den Handel kommen. Als Verkaufspreis wird momentan 100 US-Dollar spekuliert.