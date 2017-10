Kendrick Lamars erster Nike-Sneaker wurde geleakt

Im August verkündete Kendrick Lamar, dass er neuer Markenbotschafter von Nike sei und somit seine jahrelange und äußerst erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem britischen Sportartikelhersteller Reebok beende. Nun wurden bei Twitter Fotos des ersten Nike-Sneakers geleakt, die K-Dots Handschrift tragen werden.

Die Wahl fiel wenig überraschend auf das Modell Cortez, das Kendrick Lamar bereits in seinem Bestätigungspost zur Nike-Zusammenarbeit lobend hervorhob. Der Cortez, der 1972 als Laufschuh auf den Markt kam und als eines der ersten Modelle Nikes gilt, wurde spätestens durch seine prominente Rolle im Erfolgsfilm „Forrest Gump“ zum absoluten Kulttreter.

Cortez. Since day one. #teamnike #TDE @nike @nikelosangeles A post shared by Kendrick Lamar (@kendricklamar) on Aug 26, 2017 at 1:00pm PDT

Nicht nur mit der Wahl des Schuhmodells, sondern auch mit seiner Gestaltung, bleibt sich der Rapper treu. Schon seine Arbeiten für Reebok setzten auf die detailreiche, aber subtile Aneignung von Sneaker-Klassikern. So verändert er auch den Cortez kaum, sondern fügt ihm lediglich einige Insignien hinzu, wie etwa seine Initialien K und L und den Schriftzügen seines aktuellen Albums DAMN. und seines Labels TDE.

Dennoch hat sich in den wenigen Tagen seit dem Leak eine lebendige Diskussion über die Farbauswahl des Schuhs entsponnen. Setzte Kendrick Lamar bei seinen Reebok-Sneakern, insbesondere bei seiner Interpretation des Classic Leathers, auf die Verbindung aus Blau und Rot – den Farben der zwei großen Gangs seiner Heimatstadt Compton, den Crips und den Bloods –, um dem Schuh so einen integrierenden, wenn nicht sogar friedensstiftenden Charakter mitzugeben, wählt er für den Nike Cortez ein markantes Rot. Dies deuten viele Beobachter als einen Wink an die Bloods, realistischer dürfte jedoch sein, dass er die Farbe schlichtweg als Reminiszenz an den roten DAMN.-Schriftzug seines aktuellen Album-Artworks gewählt haben dürfte.

Wann und zu welchem Preis die Sneaker in den Verkauf kommen, ist bisher noch nicht bekanntgegeben worden.