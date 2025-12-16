„Kevin – Allein zu Haus“ 2025: Alle Sendetermine im TV

„Kevin – Allein zu Haus“ läuft an Heiligabend 2025 um 20:15 Uhr auf Sat.1. Alle Wiederholungen im Free-TV, Pay-TV und Streaming im Überblick.

Als der kleine Kevin McCallister (gespielt von Macaulay Culkin) im Jahr 1990 von seiner Familie zu Weihnachten vergessen wurde und anschließend das Haus vor Ganoven verteidigen musste, konnte niemand ahnen, dass dieser Film Jahrzehnte später als absoluter Weihnachtsklassiker gelten würde. „Kevin – Allein zu Haus“ (englischer Originaltitel: „Home Alone“) gehört zur Weihnachtszeit einfach dazu. Wir verraten euch, wann und wo ihr den Film an Weihnachten 2025 im TV sehen könnt.

Traditionell läuft „Kevin – Allein zu Haus“ am 24. Dezember 2025 im Free-TV zur Prime Time um 20:15 Uhr auf Sat.1. Die Fortsetzung „Kevin – Allein in New York“ zeigt der Sender am 25. Dezember ebenfalls um 20:15 Uhr. Wer beide Termine verpasst, hat in den kommenden Tagen weitere Gelegenheiten: Sowohl im Free-TV als auch auf Sky wird der Film mehrfach ausgestrahlt. Alle Sendetermine findet ihr in der folgenden Übersicht.

„Kevin – Allein zu Haus“: Die Sendezeiten im Free-TV

Dienstag, 23. Dezember 2025, um 20:15 Uhr auf 3+

Mittwoch, 24. Dezember 2025, um 17:55 Uhr auf 3+

Mittwoch, 24. Dezember 2025, um 20:15 Uhr auf Sat.1

Donnerstag, 25. Dezember 2025, um 17:50 Uhr auf Sat.1

„Kevin – Allein zu Haus“: Die Sendezeiten im Pay-TV

Freitag, 19. Dezember 2025, um 16:15 Uhr auf Sky Cinema Family HD

Sonntag, 21. Dezember 2025, um 20:15 Uhr auf Sky Cinema Family HD

Montag, 22. Dezember 2025, um 08:45 Uhr auf Sky Cinema Family HD

Mittwoch, 24. Dezember 2025, um 13:15 Uhr auf Sky Cinema Family HD

Mittwoch, 24. Dezember 2025, um 23:40 Uhr auf Sky Cinema Family HD

Freitag, 26. Dezember 2025, um 18:30 Uhr auf Sky Cinema Family HD

Und weiter geht es mit dem Nachfolgerhit:

„Kevin – Allein in New York“: Die Sendezeiten im Free-TV

Dienstag, 23. Dezember 2025, um 22:25 Uhr auf 3+

Donnerstag, 25. Dezember 2025, um 17:30 Uhr auf 3+

Donnerstag, 25. Dezember 2025, um 20:15 Uhr auf Sat.1

Freitag, 26. Dezember 2025, um 17:30 Uhr auf Sat.1

„Kevin – Allein in New York“: Die Sendezeiten im Pay-TV

Sonntag, 7. Dezember 2025, um 20:15 Uhr auf Sky Cinema Family HD

Samstag, 20. Dezember 2025, um 16:40 Uhr auf Sky Cinema Family HD

Montag, 22. Dezember 2025, um 20:15 Uhr auf Sky Cinema Family HD

Dienstag, 23. Dezember 2025, um 08:45 Uhr auf Sky Cinema Family HD

Mittwoch, 24. Dezember 2025, um 15:00 Uhr auf Sky Cinema Family HD

Donnerstag, 25. Dezember 2025, um 01:25 Uhr auf Sky Cinema Family HD

Donnerstag, 25. Dezember 2025, um 13:00 Uhr auf Sky Cinema Family HD

Freitag, 26. Dezember 2025, um 20:15 Uhr auf Sky Cinema Family HD

Kevin auf Streamingplattformen