Macaulay Culkin: Offizielle Namensänderung nach Twitter-Abstimmung

Am 22. November 2025 bestätigte Macaulay Culkin die offizielle Namensänderung zu Macaulay Macaulay Culkin Culkin – basierend auf einer Twitter-Umfrage von 2018.

Der Schauspieler Macaulay Culkin hat seinen Namen geändert. Der aus den Kinder-Klassikern „Kevin – Allein zu Haus“ und „Kevin – Allein in New York“ bekannte Schauspieler ergänzte zu seinem Namen einen Zweitvornamen.

Am 22. November 2025 gab er bei der Q&A-Session der Sendung „A Nostalgic Night With Macaulay Culkin“ bekannt, dass er seinen Namen nun offiziell geändert habe: „Mein Name ist Macaulay Macaulay Culkin Culkin“. Bislang trug er seinen Geburtsnamen „Macaulay Carson Culkin“.

Twitter-Umfrage entschied über neuen Zweitnamen

Er hatte im Jahr 2018 eine Twitter-Umfrage gestartet, bei der er User:innen die Wahl seines neuen Zweitnamens überließ. Bei der Umfrage standen neben „Macaulay Culkin“ auch „The McRib Is Back“ und „Kieran“ zur Auswahl – letzteres ist eine Anspielung auf seinen Bruder Kieran Culkin, der unter anderem in der Serie „Succession“ zu sehen ist.

Ein Witz mit sieben Jahren Vorlaufzeit

Für seinen Humor und die Kreativität seiner Social-Media-Posts ist der Schauspieler bereits bekannt. So passt auch diese ironische Namens-Entscheidung zu dem 45-Jährigen. „Ich habe das alles nur für diesen einen Witz gemacht“, gestand der Schauspieler in seiner Sendung. Weiter erklärte er: „Wenn mich jemand am Flughafen anspricht und fragt: ‚Entschuldigen Sie, sind Sie Macaulay Culkin?‘, kann ich antworten: ‚Nun ja, Macaulay Culkin ist mein zweiter Vorname.‘“

Culkins Halloween Kostüm auf Instagram:

Von Kevin zum Hollywood-Star

Anfang der 1990er-Jahre war Culkin einer der bekanntesten und international erfolgreichsten Kinderdarsteller im Film, was er durch seine Hauptrolle in den beiden „Kevin“-Produktionen erreichte. Nach zahlreichen Fernseh- und Musikproduktionen wurde Culkin 2023 mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame in Los Angeles in der Kategorie Film ausgezeichnet.