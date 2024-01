Golden-Globe-Gewinner Kieran Culkin: Seine Kultrolle in „Kevin allein zu Haus“

Kieran Culkin ist euch erst seit „Succession“ ein Begriff? Dabei habt ihr ihn sicher schon als achtjährigen „Bettnässer“ gesehen.

Kieran Culkin ist den meisten mittlerweile nicht mehr nur als Bruder von Macaulay Culkin ein Begriff. Mit seiner Rolle als Roman Roy in „Succession“ sowie diversen Engagements am Broadway hat er sich im Laufe seiner Karriere zu einem ernstzunehmenden Charakterschauspieler entwickelt, der seinen Humor pointiert einzusetzen weiß. Dies wurde nun auch mit einem Golden Globe gewürdigt – nachdem er bereits mehrfach nominiert war, klappte es am Sonntagabend (07.01.) nun erstmals mit der begehrten Auszeichnung.

Bei seiner ersten Rolle war er allerdings noch jünger als sein Bruder Macaulay – mit acht Jahren war auch er in „Kevin allein zu Haus“ zu sehen. Er spielte Fuller, den kleinen Cousin von Kevin, der nachts schon ab und zu mal ins Bett macht und eine Vorliebe für Pepsi hat. Mit ihm wollte Kevin also auf gar keinen Fall im gleichen Bett schlafen.

In sozialen Netzwerken wie X (vormals Twitter) feiern viele nun, dass Kieran Culkin sich nun ein für allemal von seiner Kinderrolle freigespielt hat und auch nicht länger im Schatten des früheren Kinderstars Macaulay Culkin steht. Der Golden Globe als bester Hauptdarsteller in einer Dramaserie zeigt, dass „Succession“ dem Schauspieler ganz neue Wege eröffnet hat. Und auch für die fiktive Figur „Fuller“ freut sich der eine oder andere und schreibt: „Gerechtigkeit!“

Kieran Culkin: Seine amüsante Dankesrede

Sichtlich nervös nahm der Schauspieler seinen Golden Globe entgegen, verriet, dass er vor Angst rülpsen müsse, und entschuldigte sich daraufhin für das Oversharing – „ich hätte einfach raufkommen und Danke sagen sollen“. Auch an Pedro Pascal richtete Kieran Culkin einige Worte, die das Publikum zum Lachen brachten: „Ätsch, Pedro, meiner!“ Kein Wunder, dass auch „Saturday Night Live“ ihn bereits als Host zu sich einlud – Comedy liegt ihm offensichtlich gut. Seine komplette Dankesrede sehen sie hier:

Der große Abräumer des Abends war „Oppenheimer“. Christopher Nolans Film wurde mit fünf Golden Globes ausgezeichnet – darunter „bestes Filmdrama“ und „beste Regie“. Cillian Murphy wurde für seine Verkörperung als J. Robert Oppenheimer zudem als bester Hauptdarsteller gekürt.