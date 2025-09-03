Kevin Costner ehrt Graham Greene: „Ein Meister seines Fachs“

Abschied von Graham Greene: Kevin Costner zollt seinem „Der mit dem Wolf tanzt“-Co-Star Tribut.

Am 02. September 2025 verstarb der kanadische Schauspieler Graham Greene im Alter von 73 Jahren nach langer Krankheit. Schauspiellegende Kevin Costner zollt seinem ehemaligen Co-Star nun Tribut. Greene erlangte neben Costner in „Der mit dem Wolf tanzt“ (1990) internationale Bekanntheit und erhielt für seine Rolle auch eine Oscar-Nominierung.

Kevin Costner erinnert sich an die Zusammenarbeit mit Graham Greene

Auf Instagram erinnerte sich Costner an die gemeinsame Arbeit an „Der mit dem Wolf tanzt“: „Einige Dinge kommen mir in den Sinn, wenn ich an Graham Greene und unsere Zeit bei ‚Der mit dem Wolf tanzt‘ denke“, schrieb er zu einem Post der legendären „Tatanka“-Szene, in der Dunbar (Costner) versucht, mit Wind In His Hair (Rodney A. Grant) und Kicking Bird (Greene) zu kommunizieren, indem er einen Büffel nachahmt und so eine Verbindung zu Greenes Charakter herstellt.

Costner würdigte Greenes Einsatz in seinem Post weiter mit den Worten: „Ich denke daran, wie bereitwillig er die Lakota-Sprache lernte. Ich erinnere mich an meine Freude, als ich hörte, dass seine Arbeit mit einer Oscar-Nominierung gewürdigt wurde. Besonders denke ich an diese Szene, in der er mit so wenigen Worten so viel über die Beziehung zwischen Dunbar und den Ureinwohnern vermittelt. Er war ein Meister seines Fachs und ein wunderbarer Mensch.“

Letzter Tribut: Costners Instagram-Nachricht und Greens Vermächtnis

In den letzten Stunden: Graham Greene wollte Kevin Costner danken

In seinen letzten Stunden versuchte Greene laut „TMZ“ vergeblich, Costner seine Dankbarkeit auszudrücken. Sein Agent, Michael Greene (nicht verwandt), versprach, die Nachricht weiterzuleiten. Costner reagierte berührt: „Ich bin dankbar, Zeuge eines Teils seines bleibenden Vermächtnisses gewesen zu sein. Ruhe in Frieden, Graham.“

Graham Greene und seine Karriere: Wichtige Rollen und sein Vermächtnis

Nach seinem Durchbruch in „Der mit dem Wolf tanzt“ spielte Graham Greene unter anderem in „Thunderheart“, „Die letzte Versuchung Christi“ und „Maverick“ sowie in Serien wie „The X-Files“ und „Longmire“ mit. Greene hinterlässt neben seiner Frau seine Tochter Lilly Lazare-Greene und seinen Enkel Tarlo Greene.