„Bodyguard“-Remake: Taylor-Swift-Regisseur soll dabei sein

Altes im neuen Glanz: Die Thriller-Romanze „Bodyguard“ von 1992 soll Medienberichten zufolge nun ein Remake bekommen.

Mit einer Starbesetzung von Kevin Costner und Whitney Houston, dem Welthit „I Will Always Love You“ als Titelsong und den Oscar-nominierten Liedern „I Have Nothing“ und „Run to You“ spielte der Kinofilm insgesamt 411 Millionen US-Dollar ein. Was zu Neuauflage bekannt ist, erfahrt ihr hier.

Rentabler Film mit schlechten Kritiken

Die ursprüngliche Handlung dreht sich um die berühmte Sängerin Rachel Marron (Houston) und ihren Bodyguard Frank Farmer (Costner). Seine Aufgabe ist es eigentlich nur, einen psychopathischen Stalker der Sängerin aufzuspüren. Mit der Zeit entwickelt sich, wie es sich für eine Romanze gehört, eine Liebesbeziehung zwischen Marron und Farmer.

Trotz des Erfolgs musste „Bodyguard“ auch einer Menge Kritik standhalten. So wurde der Film in sieben Kategorien des Negativ-Filmpreises Goldene Himbeere nominiert, darunter „Schlechteste Schauspielerin“, „Schlechtester Schauspieler“ und „Schlechtester Film“.

Konzertfilm-Experte als Regisseur angekündigt

Jetzt soll der Klassiker aber trotzdem ein Remake bekommen. Details zu der Besetzung sind noch nicht bekannt. „Deadline“ zufolge soll aber Sam Wrench bei der Neuauflage Regie führen. Der 34-Jährige wirkte bereits bei Konzertfilmen für Billie Eilish, BTS und Lizzo sowie bei „A Nonsens Christmas with Sabrina Carpenter“ mit. Sein bislang größter Erfolg ist die Verfilmung von Taylor Swifts Welttournee „Taylor Swift: The Eras Tour“.

Die Neuverfilmung ergänzt eine Reihe von anderen Filmen, die Warner Bros. wiederbeleben möchte. Für Filme wie „The Matrix“, „Gremlins“ und „Die Goonies“ wird mittlerweile ebenfalls gearbeitet. 2024 erschien bereits ein Remake zu „Beetlejuice“, das schon in den ersten fünf Tagen nach Kinostart 147 Millionen US-Dollar einspielte.