Khalid: „Ich wurde geoutet und die Welt dreht sich trotzdem weiter“

Der 26-jährige Sänger nimmt nach Gerüchten auf X Stellung zu seiner Sexualität.

Ein Tweet mit einem Regenbogenflaggen-Emoji, drei Ausrufezeichen und den Worten „Da habt ihr’s. Nächstes Thema bitte lol“: So läutet der 26-jährige US-Sänger Khalid eine Serie von Posts auf X ein, in welchen er im Laufe der Zeit bestätigt, homosexuell zu sein.

„Das ist okay!“

Auf den X-Post eines Nutzers, in dem dieser äußerte, dass er hoffe, dass Khalid nicht schwul sei, antwortete Khalid nur: „Bin ich. Und das ist okay!“

Eine andere Nutzer:in kommentierte das Coming-Out des Sängers nur damit, dass es offensichtlich gewesen wäre. Khalid repostete diesen Tweet mit den Worten, er habe sich nicht versteckt, nur ginge dies niemanden was an.

In einem weiteren Post schrieb Khalid außerdem: „Ich wurde geoutet und die Welt dreht sich weiter. Lasst uns das klarstellen (lmao) Ich schäme mich nicht für meine Sexualität! In Wirklichkeit geht es niemanden etwas an! Aber ich bin okay mit mir. Liebe euch alle.“

Was zuvor geschah

Khalid veröffentlichte die Posts, nachdem Sänger Hugo D Almonte ebenfalls auf X Behauptungen über einen Ex aufgestellt hatte. In einem inzwischen gelöschten Tweet sagte Almonte, er sei mit einem „dummen Sänger“ ausgegangen und habe sich von ihm getrennt, der ihn dann angeblich fälschlicherweise beschuldigt habe, in sein Haus eingebrochen zu sein. Almonte nannte zwar nie einen Namen, bestätigte aber die Gerüchte über wen er sprach, nachdem er ein inzwischen gelöschtes Selfie mit Khalid gepostet hatte.