Billie Eilish nach ihrem Coming Out: „Lasst mich damit bitte in Ruhe!“

„Ich mag Männer und Frauen, wen kümmert's“, lässt die Sängerin nun via Instagram verlauten.

Nachdem „Variety“ in einem Interview ihr Coming Out öffentlich machte, meldet sich Billie Eilish nun auf ihrem eigenen Instagram-Kanal zu Wort. Im Gespräch mit dem Magazin hatte sie erklärt, dass sie Frauen attraktiv fände und sich zu ihnen hingezogen fühle. Obwohl sie faktisch alles Gesagte bestätigte und die Sache zuvor sehr entspannt zu sehen schien, scheint die Sängerin nun den Umgang von „Variety“ mit dem Thema zuzusagen, wie sie auf der Social-Media-Plattform ausführt. Allem Anschein nach wird das Thema Coming Out ihrer Meinung nach zu sehr in den Vordergrund gerückt.

Sexualität schon häufig öffentlich diskutiert

Billie Eilishs Liebensleben wurde schon häufig in der Öffentlichkeit thematisiert. Gerade nachdem sie zu ihrem Musikvideo „Lost Cause“ unter einem ihrer Instagram-Posts „Ich liebe Frauen“ schrieb, wurden neue Diskussionen losgetreten, insbesondere weil man sie in der Vergangenheit nur Männer daten sah. In einem Interview mit „Variety“ ging die Musikerin auf diese Thematik ein und sagte: „Ich hatte nie wirklich das Gefühl, dass ich mich gut mit Frauen identifizieren könnte. Ich liebe sie so sehr. Ich liebe sie als Menschen, ich fühle mich zu ihnen als Menschen hingezogen, ich fühle mich wirklich zu ihnen hingezogen.“

Auf dem Roten Teppich für die „Variety Hitmakers of the Year“-Veranstaltung wurde Eilish dann abermals auf ihre Queerness und das Coming Out angesprochen und sie zeigte sich eher überrascht, dass das Thema immer noch auf dem Tisch wäre: „Ich denke einfach, warum können wir nicht einfach existieren? Ich mache das schon lange [auch Frauen daten, Anm. d. Red.] und habe nur nicht darüber gesprochen. Huch. Aber ich habe den Artikel gesehen und dachte: ‚Oh! Ich glaube, ich habe mich heute geoutet.‘“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Lasst mich bitte damit in Ruhe“

Es scheint nun so, als wäre es nicht wirklich im Interesse der 21-Jährigen gewesen, ihre Sexualität derartig ausgebreitet zu thematisieren. Sie schreibt in einem aktuellen Instagram-Beitrag: „Danke „Variety“ für meine Auszeichnung und auch dafür, dass ihr mich um elf Uhr morgens auf einem Roten Teppich geoutet habt, anstatt über irgendetwas anderes zu reden, das wichtig ist. Ich mag Männer und Frauen, lasst mich bitte damit in Ruhe, wen kümmert’s“. Klare Worte von der „Ocean Eyes“-Sängerin und ihre Fans sind begeistert von ihrer Message.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Eine Followerin schreibt beispielsweise: „Ich liebe dich, Billie, wir wussten es schon, Girl, keine Sorge“. Eine weitere Person unterstützt Eilish in ihrer Ansicht: „Ja, können wir queere Menschen einfach leben lassen, bitte?“ Billie Eilish hat in ihrem Beitrag auch direkt einen Vorschlag versteckt, was die Menschen machen könnten, statt sich mit ihrer Sexualität zu beschäftigen: „Streamt ‚What Was I Made For‘“.

„What Was I Made For“ im Stream: