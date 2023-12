Billie Eilish über ihr Coming Out: „War das nicht offensichtlich?“

Eilish hatte erst kürzlich in einem Interview erzählt, dass sie sich zu Frauen hingezogen fühle.

„Ich wusste nicht, dass die Leute das nicht wissen“, sagte Billie Eilish jetzt in einem Interview. Erst im November gab die Künstlerin bekannt, dass sie zu Frauen sowohl körperlich als auch geistig hingezogen fühlen würde. Viele Fans reagierten begeistert auf die ehrlichen Worte der Musikerin, sie selbst zeigte sich nun eher überrascht.

Auf dem Roten Teppich für die „Variety Hitmakers of the Year“-Veranstaltung erklärte die 21-Jährige auf ihre Queerness angesprochen: „Ich wusste es zwar nicht, aber ich dachte irgendwie, ist das nicht offensichtlich?“

„Oh! Ich glaube, ich habe mich gerade geoutet“

Gegenüber „Variety“ fasste Eilish kürzlich ihre Gefühle zum weiblichen Geschlecht so zusammen: „Ich habe tiefe Verbindungen zu den Frauen in meinem Leben, den Freundinnen in meinem Leben, der Familie in meinem Leben. Ich fühle mich körperlich zu den Frauen hingezogen. Aber ich bin auch so eingeschüchtert von ihnen und ihrer Schönheit und ihrer Präsenz.“

Dass sie sich damit gerade geoutet hatte, wurde der Musikerin erst im Nachhinein klar, weil sie selbst wohl nicht wirklich an ein Coming Out glauben würde. Konkret hieß es von ihr dazu: „Ich glaube einfach nicht wirklich daran. Ich denke einfach, warum können wir nicht einfach existieren? Ich mache das schon lange und habe nur nicht darüber gesprochen. Huch. Aber ich habe den Artikel gesehen und dachte: ‚Oh! Ich glaube, ich habe mich heute geoutet‘“. Sie sagte weiter: „Es ist aufregend für mich, weil ich denke, dass die Leute es nicht wussten, also ist es cool, dass sie es wissen. Aber ooh, ich bin nervös, wenn ich darüber rede.“

„Filmsong des Jahres“ für Billie Eilish und Finneas

Billie Eilish war gemeinsam mit ihrem Bruder Finneas bei der „Variety Hitmaker of the Year“-Veranstaltung geladen. Zusammen erhielten sie bei der Award-Verleihung eine Auszeichnung für ihren Song „What Was I Made For“. Der Track gewann den Preis als „Bester Filmsong des Jahres“ für seinen Einsatz in Great Gerwigs Komödie „Barbie“. Verliehen wurde ihnen der Award von Bernie Taupin, Elton Johns Songtexter, der in seiner Laudatio sagte: „Viele großartige Menschen können mit viel Hilfe von außen viele großartige Songs schreiben. Aber nicht viele finden ihren einen wahren Songwritingpartner, der den Lärm durchbrechen und mit einer einfachen Idee, einer Melodie und einem Text, der die Welt erheben und uns berühren kann, direkt ins Herz treffen kann – auf eine Art und Weise, wie es nur ein wirklich großartiger Song und Songwriter kann. So wie ich mit meinem Songwritingpartner der letzten 56 Jahre und anderen, die mir einfallen, gesegnet worden bin: Diese beiden, Billie und Finneas, haben einander und die Gabe des Songwritings, obwohl Songwriterteams eine aussterbende Art sind. Und diese beiden haben sie zum Glück wiederbelebt. Es gibt keine Bastelei von außen, von einer einzigen Seele außer ihnen, was sie getan haben, ausgestattet mit einer Idee, einem Stift und Papier und einem Klavier. Was sie in ihrem jungen Leben bereits erreicht haben, ist schlichtweg verblüffend.“

