Kinderstar Houston Tumlin („Ricky Bobby“) ist tot

Wie „TMZ“ berichtet, nahm sich Houston Tumlin am Dienstagnachmittag in seinem Haus in Alabama das Leben. Er wurde 28 Jahre alt.

Bis jetzt haben die Ermittler keine Notiz gefunden. Seine Freundin soll aber angeblich zum Zeitpunkt seines Todes im Haus anwesend gewesen sein.

Bekannt wurde Tumlin besonders als Walker Bobby, den großmäuligen Sohn von Will Ferrells Figur Ricky Bobby in „Ricky Bobby – König der Rennfahrer“. In „Talladega Nights“, so der Originaltitel der Komödie aus dem Jahr 2006, spielte er an der Seite von Grayson Russell, der Rickys anderen Sohn Texas Ranger spielte. Teil der Besetzung waren Ferrell, John C. Reilly und Sacha Baron Cohen. Tumlin spielte in vielen der denkwürdigsten Szenen des Films mit, einschließlich der berüchtigten Szene am Esstisch, in der er und sein Bruder ihren Großvater verspotten:

„Bitte kümmert euch umeinander“

Tumlin wurde 1992 in Pell City, Alabama, geboren. Er absolvierte die Victory’s Christian High School im Jahr 2011 und kehrte nie zur Schauspielerei zurück. Wie etwa „TMZ “ berichtet, diente Tumlin noch 2015 in der „101st Airborne Division“ der Armee in Fort Campbell. Sein Armeekollege Geoff Carmichael twitterte eine Beileidsbekundung, die andeutete, dass Tumlin ein geschätztes Mitglied des Militärs war. Seine Bitte in dem Tweet: sich umeinander zu kümmern. Er schreibt: „Holt euch Hilfe, wenn ihr sie braucht. Wir brauchen euch.“

SGT Houston Tumlin came to me as PVT Tumlin. He showed a lot of spirit, promise, positive energy and was (hands down) one of my best Soldiers in my company. Came ready to work. Please check on each other. Get help if you need it. We need you. https://t.co/iEXNb8cf9f pic.twitter.com/i6lTsk2rq0 — Geoff Carmichael (@geoffcarmichael) March 24, 2021

Kreisen Eure Gedanken darum, sich das Leben zu nehmen? Sprecht mit anderen Menschen darüber. Hier findet Ihr Hilfe in ausweglos anmutenden Lebenslagen.

+++ Dieser Artikel erschien zuerst auf rollingstone.de +++