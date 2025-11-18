Kessler-Zwillinge: Tod des Schwesternduos bewegt international

„Saltburn“ in den Top 10 der unangenehmsten Filme für den Familienabend

Ihre letzte Entscheidung bewegt weltweit: Die Kessler-Zwillinge verabschieden sich gemeinsam – und internationale Medien reagieren mit zig Würdigungen.

Die Kessler-Zwillinge sind tot. Das international gefeierte Schwesternduo hat beschlossen, sein Leben gemeinsam zu beenden. Mit 89 Jahren wählten Alice und Ellen Kessler einen assistierten Suizid – eine Entscheidung, die sie nach Angaben beteiligter Stellen über einen langen Zeitraum bewusst vorbereitet hatten. Ihr Tod markiert das Ende einer über sechs Jahrzehnte währenden Bühnenkarriere. Auch international wird umfassend über ihren Tod berichtet.

Von der DDR in die weite Welt

Alice und Ellen Kessler, geboren 1936 in Nerchau, standen schon als Kinder im Ballett der Leipziger Oper auf der Bühne. 1952 flohen sie aus der DDR nach Düsseldorf und starteten von dort eine internationale Karriere. Mit 19 engagierte sie das Pariser Lido, wo sie mit den Bluebell Girls auftraten. Es folgten Engagements in New York, Barcelona, Monte Carlo, Buenos Aires und Sydney. Weltweite Bekanntheit erhielten sie durch Zusammenarbeiten mit Legenden wie Frank Sinatra, Fred Astaire und Harry Belafonte. Ihre Erfolge prägten die TV- und Popkulturlandschaften zahlreicher Länder. Entsprechend lang ist die Liste der Medien, die über den Tod der Show-Ikonen berichten: Von „CNN“ über „italian news“ bis zur „Times of India“ würdigen internationale Sender und Institutionen die Schwestern.

„The Sun“ bedauert den Verlust des „ikonischen Showbiz-Duos“. „The Ed Sullivan Show“ veröffentlichte einen Tribut in den sozialen Medien und erinnerte an sie als „strahlende Stars, wahre Legenden und Schwestern, deren Anmut, Charme und Magie für immer weiterleuchten werden“.

Italiens TV-Lieblinge

In Italien wurden die Kessler-Zwillinge während der goldenen TV-Ära zu Stars. In Sendungen wie „Giardino d’inverno“ und „Studio Uno“ begeisterten sie mit perfekter Synchronität. Ihr berühmter „Da-da-un-pa“-Auftritt unter der Regie von Antonello Falqui brachte ihnen den Spitznamen „die Beine der Nation“ ein. Die große Bedeutung der Schwestern für die italienische Kultur- und Musikszene spiegelt sich auch in den Reaktionen der dortigen Medien wider. Radio „Monte Carlo“ würdigte sie mit warmen Worten: „Alice und Ellen Kessler gingen gemeinsam – so, wie sie lebten: unzertrennlich.“ Weiter heißt es: „Geboren 1936, waren sie ein absolutes Symbol des europäischen Entertainments – von Musik über Tanz bis hin zum Fernsehen. In Italien wurden sie als die ‚Beine der Nation‘ berühmt, Ikonen von Eleganz und Bühnenpräsenz seit den Fünfzigern.“ Und: „Ein einzigartiges Künstlerduo, das im kollektiven Gedächtnis einen unauslöschlichen Eindruck hinterlässt.“

Ehrenvolle Würdigung der Kessler-Schwestern durch Radio „Monte Carlo“:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Gemeinsames Sterben in Grünwald

Am 17. November 2025 starben die Alice und Ellen Kessler im Alter von 89 Jahren in ihrem gemeinsamen Haus in Grünwald durch einen assistierten Suizid. Laut der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben hatten sie ihre Entscheidung lange vorbereitet und das Datum selbst festgelegt. Der Sterbeprozess wurde medizinisch begleitet. In ihrem Testament baten sie darum, ihre Aschen in einer gemeinsamen Urne zusammen mit denen ihrer Mutter Elsa und ihres Hundes Yello beizusetzen. Außerdem legten sie die Berücksichtigung von Hilfsorganisationen fest.

Für ihre Arbeit erhielten die Kesslers zahlreiche Ehrungen, darunter die Goldene Rose von Montreux, das Bundesverdienstkreuz am Bande (1987) und den Bayerischen Verdienstorden (2025).