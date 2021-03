Oscars 2021: Sacha Baron Cohen nominiert, „Mank“ großer Favorit

Am Montag (15. März) wurden die Nominierten für die Oscar-Verleihung 2021 vorgestellt.

Erwartungsgemäß gehört das Netflix-Biopic „Mank“ von David Fincher zu den großen Favoriten. Der Film mit Gary Oldman in der Hauptrolle als Herman „Mank“ Mankiewicz wurde insgesamt zehn Mal nominiert, darunter für Oldman (Hauptrolle), Amandy Seyfried (Nebenrolle) und Regisseur David Fincher. Der Film ist auch als „Bester Film“ vorgeschlagen worden.

Ebenfalls zu den Favoriten zählen gleich fünf Filme, die jeweils sechs Nominierungen erhielten: „Nomadland“, „The Trial of the Chicago 7“, „Minari“, „The Father“, „Sound of Metal“ und „Judas & The Black Messiah“.

Überraschende Nominierungen

Zu den Überraschungen bei der Nominierung zählen sicherlich die Anzahl an Nominees für das Heavy-Metal-Drama „Sound Of Metal“, die postume Nominierung für Chadwick Boseman (für „Ma Rainey’s Black Bottom“) sowie mehrere mögliche Auszeichnungen für „Borat 2“. Trent Reznor und Atticus Ross sind gleich zweimal in der Kategorie „Bester Soundtrack“ nominiert (für „Soul“ und „Mank“).

Deutschland muss in diesem Jahr bei den Aussichten auf einen Oscar in der Kategorie „Bester fremdsprachiger Film“ passen. Der eingereichte Film „Und morgen die ganze Welt“ von Regisseurin Julia von Heinz war schon im Vorfeld des Rennens um den Auslands-Oscar ausgeschieden.

Wann finden die Oscars 2021 statt?

Moderiert wurde die Bekanntgabe der Nominierung von Bollywood-Schauspielerin Priyanka Chopra Jonas und ihrem Ehemann, Sänger Nick Jonas.

Die 93. Oscar-Verleihung findet wegen der nach wie vor anhaltenden Corona-Pandemie am 25. April statt. Das Event wird zur Reduzierung des Infektionsrisikos an verschiedenen Orten veranstaltet.

Oscars 2021: Die wichtigsten Nominierungen auf einen Blick



Bester Film

The Father

Judas and the Black Messiah

Mank

Minari

Nomadland

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7

Beste Regie

Thomas Vinterberg – Another Round

David Fincher – Mank

Lee Isaac Chung – Minari

Chloe Zhao – Nomadland

Emerald Fennell – Promising Young Woman

Beste Hauptdarstellerin

Viola Davis – Ma Rainey´s Black Bottom

Andra Day – The United States vs. Billie Holiday

Vanessa Kirby – Pieces of a Woman

Frances McDormand – Nomadland

Carey Mulligan – Promising Young Woman

Bester Hauptdarsteller

Riz Ahmed – Sound of Metal

Chadwick Boseman – Ma Rainey´s Black Bottom

Anthony Hopkins – The Father

Gary Oldman – Mank

Steven Yeun – Minari

Bester animierter Film

Onward

Over the Moon

Shaun das Schaf – UFO-Alarm

Soul

Wolfwalkers

Bester internationaler Film

Another Round – Dänemark

Better Days – Hong Kong

Collective – Rumänien

The Man who Sold his Skin – Tunesien

Quo Vadis, Aida? – Bosnien und Herzegowina

Beste Nebendarstellerin

Maria Bakalova – „Borat – Kulturelle Lernung von Amerika, um Benefiz für glorreiche Nation von Kasachstan zu machen“

Glenn Close – „Hillbilly Elegy“

Olivia Colman – „The Father“

Amanda Seyfried – „Mank“

Yuh-Jung Youn – „Minari“

Bester Nebendarsteller

Sacha Baron Cohen – „The Trial of the Chicago 7“

Daniel Kaluuya – „Judas and the Black Messiah“

Leslie Odem, Jr. – „One Night in Miami…“

Paul Raci – „Sound of Metal“

Lakeith Stanfield – „Judas and the Black Messiah“

Bestes Originaldrehbuch

Judas and the Black Messiah

Minari

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7

Bestes adaptiertes Drehbuch

Borat – Kulturelle Lernung von Amerika, um Benefiz für glorreiche Nation von Kasachstan zu machen

The Father

Nomadland

One Night in Miami

The White Tiger

Bestes Kostümdesign

Alexandra Byrne – Emma

Ann Roth – Ma Rainey´s Black Bottom

Trish Summerville – Mank

Bina Daigeler – Mulan

Massimo Cantini Parrini – Pinocchio

Bester Original-Soundtrack

Terence Blanchard – Da 5 Bloods

Trent Reznor und Atticus Ross – Mank

Emile Mosseri – Minari

James Newton Howard – News of the World

Trent Reznor, Atticus Ross und Jon Batiste – Soul

Bester animierter Kurzfilm

Burrow

Genius Loci

If anything happens I love you

Opera

Yes-People

Bester Kurzfilm

Feeling Through

The Letter Room

The Present

Two Distant Strangers

White Eye

Bester Dokumentarfilm

Collective

Crip Camp

The Mole Agent

My Octopus Teacher

Time

Bester Dokumentar-Kurzfilm

Colette

A Concerto is a Conversation

Do not Split

Hunger Ward

A Love Song for Latasha

Bester Ton

Greyhound

Mank

News of the World

Soul

Sound of Metal

Bester Schnitt

The Father – Yorgos Lamprinos

Nomadland – Chloé Zhao

Promising Young Woman – Fédéric Thoraval

Sound of Metal – Mikkel E.G. Nielsen

The Trial of the Chicago 7 – Alan Baumgarten

Beste Kamera

Judas and the Black Messiah – Sean Bobbitt

Mank – Erik Messerschmidt

News of the World – Dariusz Wolski

Nomadland – Joshua James Richards

The Trial of the Chicago 7 – Phedon Papamichel

Beste visuelle Effekte:

Love and Monsters – Matt Sloan, Genevieve Camilleri, Matt Everitt und Brian Cox

The Midnight Sky – Matthew Kasmir, Christopher Lawrence, Max Solomon und David Watkins

Mulan – Sean Faden, Anders Langlands, Seth Maury und Steve Ingram

The one and only Ivan – Nick Davis, Greg Fisher, Ben Jones und Santiago Colomo Martinez.

Tenet – Andrew Jackson, David Lee, Andrew Lockley und Scott Fisher

Bestes Make-up und beste Frisuren:

Emma – Marese Langan, Laura Allen und Claudia Stolze

Hillbilly Elegy – Eryn Krueger Mekash, Matthew Mungle und Patricia Dehaney

Ma Rainey´s Black Bottom – Sergio Lopez-Rivera, Mia Neal und Jamika Wilson.

Mank – Gigi Williams, Kimberley Spiteri und Colleen LaBaff

Pinocchio – Mark Coulier, Dalia Colli und Francesco Pegoretti

Bester Song:

Fight for you – Judas and the Black Messiah

Hear my Voice – The Trial of the Chicago 7

Husavik – Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga

Io Sì (Seen) – The Life Ahead

Speak Now – One Night in Miami.

