Kindness kommt 2020 für zwei Shows nach Deutschland

Adam Bainbridge alias Kindness spielt 2020 wieder Konzerte in Deutschland

Kindness kommt 2020 für zwei Konzerte nach Deutschland – präsentiert vom Musikexpress. Der Sänger Alan Bainbridge, der sich hinter dem Alias versteckt, veröffentlichte erst vergangene Woche, am 6. September 2019, sein drittes Album SOMETHING LIKE A WAR.

ME-Autor Thomas Winkler schrieb, Kindness erinnere den Soul daran, „was er war, was er ist und was er sein könnte.“ Lest Euch seine 5,5-Sterne-Rezension zum Album hier durch:

Die exakten Daten der Mini-Deutschland-Tour findet Ihr hier:

27.01.2020 Berlin, Lido

04.02.2020 Hamburg, Uebel & Gefährlich

Tickets für die Shows gibt es ab sofort online und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen ab 26,70 Euro.